Der erste Auftritt nach langer Zeit begeisterte das Publikum im Kevelaerer Museum Sommerkonzert der Jungen Streicher

Die Capella Piccola freuten sich, endlich wieder vor Publikum spielen zu können. Foto: DdB

In der Museumspassage konnte Gastgeberin Veronika Hebben am vergangenen Sonntag wieder ein größeres Publikum begrüßen. Unter Einhaltung der Corona-Schutzmaßnahmen hatten erstmals wieder 100 Gäste Zutritt zum Sommerkonzert der Jungen Streicher Kevelaer. Leiterin Maren Brezinka betonte: „Es ist eine absolute Freude, endlich wieder auftreten zu dürfen, denn ohne Konzerte ist Musik schwer.“

Sie zeigte sich froh, dass in den langen Corona-Monaten, meist mit Online-Unterricht, kein*e Schüler*in abgesprungen sei. Auch das Proben zu mehreren war lange nicht möglich, vieles hätten sich die Kinder in Eigenarbeit und mit Hilfe von Videos erarbeitet. Dennoch sei, so ihre Erfahrung, vom Niveau her kein Unterschied zu der Zeit, wo die Orchesterproben im wöchentlichen Turnus möglich waren.

Die Streichmäuse-Hymne