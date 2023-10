Schiedsperson für Kevelaer-West gesucht

Die Wallfahrtsstadt Kevelaer sucht zum 01.01.2024 eine neue Schiedsperson für den Schiedsamtsbezirk Kevelaer-West (Kevelaer westlich der Bahnlinie und Twisteden). Die Amtszeit beträgt fünf Jahre.

Ehrenamtliche Schiedspersonen helfen dabei, die Polizei und die Gerichte zu entlasten, indem sie Konflikte schnell und kostengünstig lösen. Sie werden vom Rat der Stadt gewählt und vom Amtsgericht vereidigt. Sie werden u.a. bei Nachbarschaftskonflikten, Beleidigungen oder Bedrohungen tätig.

Schiedspersonen vermitteln in ruhiger, entspannter Atmosphäre, sie hören nicht wertend zu und richten nicht selbst. Für die Ausübung des Schiedsamtes ist insbesondere soziale Kompetenz, die Fähigkeit zuhören zu können, zum Ausgleich und zur Vermittlung von herausragender Bedeutung. Die Bewerberinnen und Bewerber sollten zwischen 30 und 70 Jahren alt sein und ihren ersten Wohnsitz in dem genannten Bezirk haben.

Wer Interesse hat, Schiedsperson zu werden, schickt seine schriftliche Bewerbung unter Angabe des vollständigen Namens, der Anschrift, des Geburtsdatums, des Geburtsortes sowie eines Lebenslaufs an das Ordnungsamt der Wallfahrtsstadt Kevelaer.

Einsendungen sind postalisch, aber auch per E-Mail an ordnungsamt@kevelaer.de möglich. Bewerbungen von Menschen mit Migrationshintergrund sind ausdrücklich erwünscht. Einsendeschluss ist der 31. Oktober 2023.

Bei Fragen wenden sich Interessierte an Anna-Lena Müller, telefonisch unter 02832 122-421 oder per Mail an anna-lena.mueller@kevelaer.de.