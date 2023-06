Mechel, woran denkst du, wenn du Rot-Weiß hörst? Nein, natürlich nicht an den Kölner Fußballverein mit dem Ziegenbock. Fußball interessiert dich ja sowieso nicht. Ich gebe es ja zu, im Winter denke ich bei Rot-Weiß schon mal öfter an Pommes Schranke, Fritten mit Mayonnaise und Ketchup.

Jetzt im Mai aber, da fallen mir zu Rot-Weiß nur Spargel und Erdbeeren mit Schlagsahne ein. Die zusammen schmecken mir in dieser Jahreszeit am besten, und wenn dann noch die Frühkartoffeln aus dem heimischen Anbau dazu kommen, ist das nicht ein Gaumenschmaus?

Nichts gegen unsere niederländischen Nachbarn, aber Sauce hollandaise, die brauche ich nicht, da gieße ich lieber ausgelassene Butter über die Stangen.

Gekochter Schinken gehört für mich natürlich auch dazu, und bitte nicht zu dünn geschnitten!

Ein Gläschen Weißwein kann uns doch auch nicht schaden, oder was meinst du?

Ja, ich weiß schon, warum man den Spargel auch als das weiße Gold vom Niederrhein bezeichnet. Da brauchst du dir nur mal die Preise anzusehen.

Spargelstechen ist aber auch eine schwere Arbeit, schon bei dem Gedanken daran könnte ich Rückenschmerzen kriegen.

Walbecker Spargel soll ja angeblich der Leckerste sein. Nun bin ich aber erstaunt, wie groß Walbeck geworden ist. Wo du auch hinkommst, überall kommt der Spargel angeblich aus Walbeck. Die Hauptsache aber ist, er schmeckt!

Zum Nachtisch dann frische, reife Erdbeeren mit Schlagsahne. Da läuft mir schon das Wasser im Mund zusammen. Mechel, mal ehrlich, meinst du nicht auch, das wir uns den Luxus mal gönnen können?

Mechel sagt: „Jo, dor heb gej raech in, mar denk draan, an Sent Jan es et ütt met dem Spersij!“

Euer Hendrick