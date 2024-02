Radfahrer angefahren und geflüchtet

Am Mittwoch, 21. Februar 2024, ereignete sich gegen 11 Uhr an der Twistedener Straße in Kevelaer ein Unfall. Ein 17-jähriger Radfahrer befuhr den Geh- und Radweg an der Twistedener Straße aus Fahrtrichtung Twisteden kommend und somit in Fahrtrichtung Kreisverkehr Hüls. Vor dem Kreisverkehr beabsichtigte der 17-Jährige fahrend die Straßenseite zu wechseln und wurde dabei von einem Pkw touchiert. Der Junge stürzte zu Boden und verletzte sich leicht. Der bislang unbekannte Verkehrsteilnehmer, welcher in einem silberfarbenem Mercedes mit niederländischem Kennzeichen unterwegs gewesen war, stieg aus seinem Fahrzeug, setzte seine Fahrt aber wenig später fort und entfernte sich somit von der Unfallstelle, ohne seiner Pflicht nachzukommen, Angaben zur Person und Verkehrsbeteiligung zu machen.

Der 17-jährige Radfahrer aus Kevelaer konnte den Mann wie folgt beschreiben:

- männlich - ca. 75 Jahre alt - ca. 170 cm groß - kräftige Statur, ca. 85 kg schwer - trug eine Kappe

Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise an die Polizei Geldern unter T.: 02831 1250.