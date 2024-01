Zwei Landwirte aus dem Raum Kevelaer organisierten eine Aktion zum Abschluss der großen Protestwoche des Bauernverbandes Protestaktion an der B9

/ von Lisa Schweren

65 Landwirte kamen für eine abschließende Protestaktion auf der B9 an der neuen OW1-Brücke zusammen. Foto: privat

Wer regelmäßig über die B9 zur Arbeit pendelt, hat in der vergangenen Woche eine Überraschung erlebt. Parallel zur großen Demonstration der Landwirte in Berlin am Montag, 15. Januar 2024, hatten sich auch Landwirte vom Niederrhein zusammengetan, um das Ende der großen Protestwoche des Bauernverbandes gemeinsam zu begehen.

Die Idee entstand bei der Demonstration in Kleve am Freitag, 12. Januar 2024. Rainer Lott aus Winnekendonk und Patrick Janßen aus Twisteden entschieden gemeinsam, dass die Protestwoche am Niederrhein nicht komplett ohne Aktion enden sollte. So überlegten sie zusammen, was sie für den kommenden Montag planen könnten. „Wir wollten nichts machen, was die Leute ärgert“, so Janßen im Gespräch mit dem KB. Schließlich entschieden die beiden morgens zum Berufsverkehr die Abbiegespuren der B9 „extrem zu verkürzen“. Daraus folgten längere Abbiegevorgänge für die Autofahrerinnen und Autofahrer. Sie hatten sich dabei bewusst für den Morgen entschieden. „Wir wollten die Leute nicht in ihrem Feierabend stören“, erklärt Janßen. „Aber wenn sie zu spät zur Arbeit oder zu einem Termin kommen, sollten sie erzählen: Das waren die Landwirte schuld.“ Auf diesem Weg sollten Gespräche zum Thema Landwirtschaft entstehen. Janßen formuliert sein Ziel so, dass er sich wünscht, dass die Politiker Politik machen, die sich a…