Ein berührendes Stück Theater

Am 29. Januar 2024 ist das berührende Stück „Mein Blind Date mit dem Leben“ im Konzert- und Bühnenhaus Kevelaer in einer Produktion des „a.gon Theaters“ zu sehen. Das Theaterstück erzählt die beeindruckende Lebensgeschichte von Saliya Kahawatte, der als Jugendlicher sein Augenlicht verlor. Trotzdem hielt ihn dieser Rückschlag nicht davon ab, seine Träume zu bewahren und den Blick für die wesentlichen Dinge im Leben nicht zu verlieren.

Mit Hilfe seines besten Freundes (Emery Escher) überwindet Saliya alle Hindernisse. Emery Escher spielt als bester Freund Robbie und Scherzkeks eine der Hauptrollen in der Bühnenadaption von „Mein Blind Date mit dem Leben“.

„Mit Humor und einer lebensbejahenden Einstellung kann man alles schaffen. Es macht großen Spaß, die Rolle von Robbie zu spielen – seine positive Energie geht auf die Zuschauer über, es ist wunderbar, das zu spüren“, so Emery Escher.

Die warmherzige Komödie basiert auf einer wahren Geschichte und zeigt, wie wichtig wahre Freunde sind und dass man niemals den Mut verlieren sollte, seine Träume zu verwirklichen. 2017 wurde das Stück von Marc Rothemund für das Kino verfilmt – nun kann sich das Publikum in Kevelaer von dieser beeindruckenden Lebensgeschichte verzaubern lassen.

Die Story:

Im Teenageralter von 15 Jahren verliert der Deutsch-Singhalese Saliya Kahawatte sein Sehvermögen fast vollständig. Da die Erblindung droht, wird ihm empfohlen, seine Schule zu verlassen und in einer Blindenwerkstatt zu arbeiten. Saliya möchte aber ein selbstbestimmtes Leben führen und schafft es. Er verschweigt seine Beeinträchtigung, absolviert sein Abitur und bekommt einen Ausbildungsplatz in der Gastronomie. Mithilfe seiner Freunde besteht er 15 Jahre lang in der Welt der Sehenden. Doch als er sich verliebt, muss er sich der Wahrheit stellen … Aufgeben kommt für Saliya aber nicht infrage. Seine Geschichte bewegt und ermutigt zugleich.

Karten

Eintrittskarten kosten zwischen 9 und 16,50 Euro. Es gibt sie in der Tourist Information, im Ticketshop auf der Seite kevelaer-marketing.de oder unter www.eventim.de. Die Vorstellung beginnt um 20 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr.