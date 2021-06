Kevelaer begeht den Tag des Fußes

Zum Tag des Fußes lädt die Wallfahrtsstadt am Mittwoch, 30. Juni, und Freitag, 2. Juli, jeweils um 18 Uhr in den Solegarten St. Jakob, an den Barfußpfad, ein. Im Sommer läuft man am besten so oft wie möglich barfuß über unterschiedlich beschaffenen Untergrund“, sagt Verena Rohde, Leiterin der Abteilung „Tourismus & Kultur“.

Ein Barfußpfad ist, laut einer allseits bekannten Wissensplattform im Internet, „eine Gehstrecke, auf der durch Barfußlaufen besondere Sinneseindrücke und die damit verbundene Entspannung erlebt werden können“. Damit dies fachgerecht geschieht, konnte die Abteilung „Tourismus & Kultur“ die Kneipp-Gesundheitstrainerin Liss Stegger für eine Einführung in die Benutzung eines solchen gewinnen.

Am Mittwoch, 30. Juni und Freitag, 02. Juli, jeweils um 18 Uhr, findet im Solegarten St. Jakob eine kostenlose Anleitung zur Benutzung des Barfußpfades und des Kneipp-Beckens statt. Da die Teilnehmerzahl auf 20 Personen begrenzt sein muss, ist dazu eine Anmeldung erforderlich. Außerdem ist ein Negativ-Test, eine Impfung oder die Genesung vor Ort nachzuweisen und der Mund-/ Nasenschutz muss getragen werden. Dann steht dem Vergnügen nichts mehr im Wege.

Die gesamte Woche rund um den Tag des Fußes wird vom Social-Media Team der Abteilung „Tourismus & Kultur“ begleitet. Es lohnt sich also bei Facebook die Seite „Wallfahrtsstadt Kevelaer – Tourismus, Kultur, Wirtschaftsförderung“ zu besuchen und der Instagram-Seite „wallfahrtsstadt.kevelaer“ zu folgen.