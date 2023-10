Niersmann bringt Lied ins Dunkle

Pünktlich zur dunklen Jahreszeit und passgenau zum Schulstart nach den Herbstferien hat der Sänger und Liedermacher Rainer Niersmann aus Kevelaer ein neues Kinderlied veröffentlicht. Der Song ist eine echte „Niederrhein-Eigenproduktion“ und ist aktuell auf der Internet-Video-Plattform „Youtube“ zu hören und zu sehen. „Ich hoffe, er gefällt und hilft den Kindern und Erwachsenen, sicherer durch den Straßenverkehr“, sagt Rainer Niersmann dazu.

Soviel sei verraten: Es geht darin um Reflektoren, die in der dunklen Jahreszeit sehr wichtig sein können. Wie man ihn von seinen Auftritten her kennt, hat der Kevelaerer das wichtige Thema, den Song und das Video dazu in einer gehörigen Portion Humor verpackt. Damit steht dann einem sicheren und fröhlichen Start in die Schulzeit für alle nichts mehr im Wege.