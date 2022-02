NIAG und LOOK wieder unterwegs

Nach dem Sturm haben NIAG und LOOK den Linienverkehr am frühen Samstagmorgen wieder aufgenommen. Das Unwetter hatte die Unternehmen am Freitagabend zum Einstellen des Linienverkehres in den Kreisen Kleve und Wesel gezwungen.

Durch Sperrungen, umgestürzte Bäume oder andere Verkehrshindernisse kann es vereinzelt noch zu Verzögerungen oder Ausfällen kommen. Die Fahrgäste werden gebeten, für Ihre Fahrten etwas mehr Zeit einzuplanen. NIAG und LOOK bitten um Verständnis, nach wie vor hat der Schutz der Fahrgäste und des Fahrpersonals ganz klar Vorrang. Informationen zu allen Fahrten gibt es in der NIAG-App sowie auf der Homepage von NIAG und LOOK.