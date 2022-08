Musikverein Kevelaer startet neue Bläserklasse

Nach den Sommerferien startet beim Musikverein Kevelaer in Zusammenarbeit mit der Basilikamusikschule die inzwischen vierte Bläserklasse.

Für interessierte Schülerinnen und Schüler lädt der Musikverein zu einem Schnuppernachmittag am Mittwoch, 17. August 2022, um 15 Uhr, im Musiksaal an der Amsterdamerstraße ein, an dem über die Abläufe der Ausbildung informiert wird. Darüber hinaus werden einige Schülerinnen und Schüler der bisherigen Bläserklassen ihr Können zeigen.

Keine Vorkenntnisse nötig

Eine „Bläserklasse“ ist ein traditionelles Blasorchester, bei dem jede Schülerin und jeder Schüler ein Blasinstrument erlernt. Grund- oder Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.

In der ersten Phase lernen die Kinder sämtliche gängigen Instrumente eines Blasorchesters (Querflöte, Klarinette, Saxophon, Trompete, Posaune, Horn, Euphonium, Tuba und Schlagzeug) kennen und alle dürfen jedes Instrument einmal ausprobieren.

In der zweiten Phase werden die Instrumente unter den Schülerinnen und Schülern aufgeteilt. Ab diesem Zeitpunkt erhalten die Teilnehmenden Einzelunterricht bei verschiedenen Fachlehrkräften. Darüber hinaus trifft sich die Gruppe einmal wöchentlich zum gemeinsamen Musizieren im Rahmen des Orchesters.

Die Bläserklasse ist ein ca. dreijähriger Kurs mit dem Ziel, danach in einem großen Blasorchester, wie dem Musikverein, mitspielen und mitwirken zu können.

Vor acht Jahren gestartet

„Mit dem Projekt ‚Bläserklasse‘ sind wir in Zusammenarbeit mit der Basilikamusikschule 2014 erstmalig gestartet. Der bisherige Erfolg (…) bestätigt uns, mit dem Projekt den richtigen Weg eingeschlagen zu haben und auch in diesem Jahr mit der bereits vierten Klasse fortzusetzen“, schreiben die Verantwortlichen in einer entsprechenden Mitteilung.

Das Angebot richtet sich zunächst an Kinder aus der 3. bis 5. Klasse (in Ausnahmefällen auch aus der 2. Klasse).

Auch für die neue Bläserklasse wird dem Verein Hans-Gerd Stienen als Ausbilder zur Verfügung stehen. Stienen ist professioneller Musiklehrer und leitet neben den ersten beiden Bläserklassen des Kevelaerer Musikvereins unter anderem auch die Musikvereine und die Ausbildung in Wemb, Winnekendonk und Kapellen.

Die Gruppe wird sich künftig immer mittwochs von 14.30 Uhr bis 15.30 Uhr im Musiksaal treffen. Bereits jetzt können interessierte Kinder und ihre Eltern mit den Verantwortlichen des Blasorchesters und der Basilikamusikschule in Kontakt treten.

Auskunft erteilen Georg Seegers, Leiter des Blasorchesters, unter Tel. 02832-6121 und Christian Mülders, Jugendwart des Blasorchesters, unter Tel. 02832-1239769 sowie das Büro der Basilikamusikschule, freitags von 9 bis 12 Uhr, unter Tel. 02832-9338108.