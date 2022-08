Kevelaer feierte beim Stadtfest

Nach zweijähriger coronabedingter Zwangspause konnte der gemeinnützige Verein „Inside Kevelaer“ am vergangenen Samstag endlich mit seinem vierten Stadtfest in der Wallfahrtsstadt an den Start gehen.

Bereits morgens um acht Uhr wurden auf dem Trödelmarkt, der sich vom Rathaus bis zum Roermonder Platz erstreckte, die ersten Schnäppchen gejagt, Preise verhandelt und Geschäfte getätigt. Auf dem Peter-Plümpe-Platz wurden parallel noch die letzten Aufbauarbeiten für das geplante Abendprogramm erledigt: Die Bühne wurde hergerichtet und die teilnehmenden Vereine bauten ihre Stände auf.

Neben Vereinen der ersten Stunde wie der SSG Kevelaer, dem Schachclub und der DLRG präsentierten sich auch neue Vereine wie der NuK („Natur und Kultur“) aus Achterhoek und der Verein „Goch hilft“.

Die „Fressmeile“ bot in diesem Jahr eine abwechslungsreiche Mischung an: Ob Pizza, Pommes Burger, Waffeln oder das Eis von den „Kevelaerer Landmomente“ aus der Binnenheide – das Angebot war breit gefächert.

Um 11 ging’s richtig los

Pünktlich um 11 Uhr eröffnete der Kevelaerer Bürgermeister Dr. Dominik Pichler zusammen mit dem Vorstand sowie den aktiven Helferinnen und Helfern das Bühnenprogramm, ehe der Kevelaerer Männergesangverein (KMGV) den musikalischen Teil einleitete.

Auf und vor der Bühne gab es währenddessen ein buntes Programm. Die Fahnenschwenker, der Kevelaerer Box-Verein und die Showgirls gaben sich die Klinke in die Hand und sorgten so den ganzen Tag über für unterhaltsames Programm.

Musikalisch ging es anschließend in den Abend unter anderem mit Bands wie ZweiPunkt, den Jäcksges, Red Cups und Fairground Funhouse. Zum krönenden Abschluss gab sich schließlich sogar noch der Kevelaerer Bürgermeister die Ehre: Zum Auftritt der Band Fairground Funhouse mischte er sich unter die Musikerinnen und Musiker und gab seine Stimmgewalt zum Besten.

Das Orga-Team des Stadtfestes zeigt sich im Resümee zufrieden: „Rundherum ein toller Tag mit vielen glücklichen Gesichtern, der am 5. August 2023 mit dem fünften Stadtfest fortgesetzt werden soll.“