Modernes Märchen, autoritäre Liebeslieder, amerikanischer Traum

Manche fragen sich schon, ob wir dabei sind, uns die Kultur in Zeiten verschärfter Corona-Vorschriften und sinkender Nachfrage gänzlich abzugewöhnen. Umso wichtiger sind angesichts dessen die Angebote, die unter den aktuell geltenden Regeln noch stattfinden können. Da hat die Wallfahrtsstadt Kevelaer bislang in den nächsten Wochen – sollten die Termine nicht abgesagt werden müssen – einige ordentliche Höhepunkte für ganz unterschiedliche Geschmäcker zu bieten.

Der Grüffelo

Kinder können beispielsweise am 1. Februar ab 10 Uhr (Einlass ab 9.30 Uhr) in einer Gastspiel-Produktion des Jungen Theaters Bonn den „Grüffelo“ kennenlernen. „Der Grüffelo“ ist ein modernes Märchen, in dem der Mut der Kleinen über die Angst vor den Großen siegt. In einem großen Wald lebt eine kleine Maus. Dort gibt es einige Tiere, die die Maus liebend gern verspeisen würden: nämlich die Eule, der Fuchs oder die Schlange. Aber die Maus ist schlau und weiß sich zu helfen. Sie erfindet einfach den Grüffelo, ein Monster mit feurigen Augen, schrecklichen Klauen, einer grässlichen Tatze und einer giftigen Warze im Gesicht. Wenn die Maus den anderen Tieren vom gefährlichen Grüffelo erzählt, bekommen die es mit der Angst zu tun und flüchten vor ihr. Was für ein Glück, dass es das Ungeheuer in Wirklichkeit gar nicht gibt, denn die Maus hat ihn sich ja nur ausgedacht … Aber plötzlich steht sie tatsächlich vor einem Monster, das aussieht wie der Grüffelo. Und nun hat die Maus ein Problem, denn sein Lieblingsgericht ist „Butterbrot mit kleiner Maus“. Doch die findige Maus lässt sich nicht einschüchtern und lehrt sogar den großen, starken Grüffelo das Fürchten …

Das Stück eignet sich für Kinder ab drei Jahren. Der Eintritt kostet 4 Euro pro Person (Erwachsene/Kinder). Bei der Veranstaltung gilt aufgrund der aktuellen Corona-Schutzverordnung (gültig ab 13. Januar 2022) die 2G-Regelung (geimpft oder genesen), heißt es aktuell auf der Seite der Abteilung „Tourismus & Kultur“.

Die Teubner

Nur einen Tag später, am Mittwoch, 2. Februar, 20 Uhr, veranstaltet das Kulturbüro Niederrhein im Rahmen der Reihe „Kabarett unter‘m Dach“ in der Öffentlichen Begegnungsstätte an der Bury-St. Edmunds-Straße 5 einen Abend mit der Kabarettistin Tina Teubner.

Die Trägerin des Deutschen Kleinkunstpreises und des Deutschen Kabarettpreises sei ,begnadete Komikerin‘ und ,überirdische Musikerin‘, mit ,Kernkompetenz auf dem Gebiet des ‚autoritären Liebesliedes‘. Sie habe „die Erziehung ihres Mannes erfolgreich abgeschlossen und sucht nach neuen Herausforderungen“, heißt es im Pressetext zu ihrem Programm „Wenn du mich verlässt, komm‘ ich mit“. „Mit ihrer rasiermesserscharfen Intelligenz, ihrem unwiderstehlichen Humor und ihrer weltumfassenden Herzenswärme scheucht sie ihr Publikum auf: Nicht kratzen. Waschen.“

Tolstoi schreibt: „Alle wollen die Welt verändern, niemand sich selbst.“ Die Teubner hat ein anderes Geschäftsmodell entwickelt: Tina verändert die Welt, ihr musikalischer Begleiter Ben (Süverkrüp) muss an sich arbeiten, und das Publikum darf dabei zugucken.

Der Gatsby

F. Scott Fitzgerald schuf mit seinem zeitlosen Märchen über Glanz und Schattenseiten des „American Way of Life“ einen Stoff zum Träumen, dessen Botschaft in Zeiten des Turbokapitalismus aktueller ist als je zuvor. Kevelaerer Theaterbesucher*innen können am 7. Februar, 20 Uhr, im Konzert- und Bühnenhaus in dem Schauspiel nach dem Roman von F. Scott Fitzgerald einer Gastspiel-Produktion des Landestheaters Detmold dem amerikanischen Traum – und dem unsanften Erwachen daraus – nachspüren.

Im New York der Goldenen Zwanzigerjahre verkörpert Jay Gatsby den Traum des „Selfmademan“ wie niemand sonst: Er lebt in einer atemberaubenden Villa, kutschiert teure Luxuskarossen und seine Partys sind einfach legendär. Doch Gatsby selbst bleibt außen vor. Kein Geld der Welt kann die Leere in seinem Innern füllen, seit seine Jugendliebe Daisy den einstmals Mittellosen abwies, um den wohlhabenden Tom zu heiraten, der sie betrügt. Hilflos muss Gatsbys Nachbar Nick mit ansehen, wie sein trauriger Freund offenen Auges auf eine Katastrophe zusteuert.

Bei der Veranstaltung gilt aufgrund der aktuellen Corona-Schutzverordnung (gültig ab 13. Januar 2022) die 2G+-Regelung (geimpft oder genesen plus negativer Coronatest). Personen, die einen Nachweis über eine „Booster-Impfung“ vorweisen können, müssen keinen negativen Schnelltest vorweisen. Der Eintritt kostet 15 Euro.