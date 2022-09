Tanztheater: Corona? Nein, danke!

Im November 2019 zeigten die Kinder des Tanztheaters die Bühnengestalten das japanische Märchen „Momotaro – der Pfirsichjunge“. Nur wenige Monate später wurden wegen der Corona-Pandemie sämtliche Planungen für ein neues Stück auf Eis gelegt. Trotz aller Hindernisse hat die Gruppe immer wieder Möglichkeiten gefunden, sich zu treffen und Ideen auszutauschen: per Brief, via Zoom, im Solegarten St. Jakob in Kevelaer, im Innenhof des Museums in Kevelaer oder mit Maske und Abstand in der Museumsschule. Aus dieser Art des Austausches ist ein neues Stück entstanden, welches maßgeblich durch die veränderten Möglichkeiten zu proben geprägt wurde. In der ca. 45-minütigen Werkschau tanzen und spielen die Kinder des Tanztheaters „Die Bühnengestalten“ unter der Leitung von Marita Billaudelle. Durch Tanz und Sprache teilen sie mit, was sie in den letzten zwei Jahren erlebt haben. Das Stück ist ein Versuch der Kinder, die Ereignisse der Pandemie auf unterschiedliche Art und Weise zu verarbeiten. Mal ist es humorvoll, mal kritisch. Manchmal tut es weh und manchmal ist es wohltuend. Und über allem steht der starke Wunsch nach Normalität und einem ungezwungenen Miteinander. Die Aufführungen finden am Sonntag, den 18. September 2022 um 11 Uhr und

um 16 Uhr im Museum in Kevelaer statt. Die begrenzten Karten für die jeweiligen Vorstellungen sind für 6,00 Euro an der Museumskasse erhältlich.