Mitglieder setzen auf bewährtes Team

Der Bäderverein Kevelaer e.V. feiert im kommenden Jahr bereits sein 25-jähriges Bestehen. Wie bei der diesjährigen Mitgliederversammlung in der vergangenen Woche deutlich wurde, kann der Verein die anstehenden Aufgaben mit seiner bewährten Vorstandsmannschaft angehen.

Bei der Mitgliederversammlung im Niederrheinischen Museum für Volkskunde und Kulturgeschichte in Kevelaer erhielt die Führungscrew erneut das Vertrauen der Mitglieder. Vorsitzender bleibt Klaus Schürmanns. Seine Stellvertreter Gottfried Mülder und Winne Stelzer wurden ebenso wie Schatzmeister Heinz-Jakob Dicks und seine Stellvertreterin Inge Joosten sowie die Schriftführer Dieter und Edeltraud Möllerke in ihren Ämtern bestätigt. Erich Ries übernahm das Amt des Technischen Leiters von Heinz-Peter Tebest.

„Niemand hat in den letzten 25 Jahren so viel malocht für das Freibad wie Du“, würdigte der Vorsitzende das ehrenamtliche Engagement von Heinz-Peter Tebest. Eine große Verabschiedungsfeier für „Flatter“ ist für das kommende Jahr geplant. Die Beisitzer Sven Herrmann sowie Karl und Louis Winkels gehören ebenso weiter dem Vorstand an.

Fast 3.000 Mitglieder

Der aktuell mit 2904 Mitgliedern zählende größte Verein in Kevelaer sei bisher gut durch die Corona-Krise gekommen, teilen die Verantwortlichen mit. „Unser Budgetplan und die Vereinbarung mit der Stadt Kevelaer für die Jahre 2019 bis 2024 regelt, welche Arbeiten vom Verein zu erledigen sind“, so Vorsitzender Schürmanns. „Das haben wir unserem ehrenamtlichen Technik-Team zu verdanken.“

Die Besucher*innen des Freibades haben sich etwa davon überzeugen können, dass die Erneuerung der Folien im Schwimmerbecken komplett abgeschlossen wurde. In den nächsten Jahren werden auch im Nichtschwimmerbecken neue Folien angebracht.

Mit den Mitgliedsbeiträgen trägt der Verein zur Erhaltung der Bäderlandschaft in Kevelaer bei. Der Stadt Kevelaer konnte zudem mitgeteilt werden, dass sich der Bäderverein in diesem Jahr aus der Vereinskasse mit 10.000 Euro für die Erneuerung der Startblöcke im Hallenbad, mit 72.000 Euro für die Anschaffung von Filtermaterial für das Freibad sowie mit 118.000 Euro bei der Sanierung des Sanitärbereiches im Freibad finanziell beteiligt.