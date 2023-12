Die Wallfahrtsstadt und die Jugendberufsberatung kooperieren im neuem Jugend-Verwaltungs-Zentrum in Kevelaer Mit Leben füllen

/ von Lisa Schweren

Andrea Schwan (Fachbereichsleiterin Jugend, Soziales und Jobcenter Kreis Kleve), Barbara Ossyra (Bundesagentur für Arbeit Wesel) und Bürgermeister Dominik Pichler unterzeichnen den Kooperationsvertrag mit Freude. Foto: LS

Die Gruppe, die sich in der Schulmensa an der Kroatenstraße traf, war aus zwei Gründen zusammengekommen. Erst einmal, um der Unterzeichnung des Kooperationsvertrages zwischen der Bundesagentur der Arbeit Wesel, des Kreis Kleves und der Wallfahrtsstadt Kevelaer beizuwohnen. Anschließend stand aber auch noch eine Führung über die Baustelle des Jugend-Verwaltungs-Zentrum (JVZ) an.

Doch erst einmal sollte der Kooperationsvertrag in trockene Tücher gebracht werden. Alle drei Kooperationspartner freuten sich sichtlich über zukünftige Zusammenarbeit. Bürgermeister Dr. Dominik Pichler lobte die bereits bestehenden Jugendeinrichtungen. „Es ist bemerkenswert was hier geboten wird.“ Umso mehr freue er sich, dass bald alles unter einem Dach bzw. fußläufig erreichbar sein wird. So entsteht das JVZ direkt neben dem Schulzentrum und ist als Anlaufstelle für Kinder und Jugendliche einfach zu erreichen. Die Zusammenarbeit, so Pichler, sei ein positives Zeichen für die Begleitung von Schülerinnen und Schülern in ihrem Übergang von Schule in den Beruf. Besonders für unsichere Jugendliche soll das kommende Angebot für Halt und Sicherheit sorgen.

Barbara Ossyra, Vorsitzende der Geschäftsführung der Bundesagentur für Arbeit Wesel, sieht das Ziel der Kooperation darin, junge Menschen zu fördern, insbesondere die, die größere Unterstützung benötigen. „Es schafft keiner alleine“, findet sie. S…