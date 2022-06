Gerade erschienene Studie benennt auch Schuldige aus Kevelaer Missbrauch – und dessen Vertuschung

Das Team der Aufarbeitungsstudie (v.l.) um Dr. Bernhard Frings, Prof. Dr. Thomas Großbölting, Dr. Natalie Powroznik, Dr. David Rüschenschmidt und Prof. Dr. Klaus Große Kracht legt seine Ergebnisse vor. Foto: WWU / Michael Möller

In der gerade bei Herder erschienenen Dokumentation „Macht und sexueller Missbrauch in der Katholischen Kirche – Betroffene, Beschuldigte und Vertuscher im Bistum Münster seit 1945“ (von Bernhard Frings, Thomas Großbölting, Klaus Große Kracht, Natalie Powroznik, David Rüschenschmidt) taucht der Name des Winnekendonker Pfarrers Alfred Albeck als einer der zahlreichen Täter auf.

In „Teil 1, Fallstudien“, werden die Taten des Priesters, der dabei laut Berichten der Betroffenen „sehr planvoll vorgegangen“ ist, beschrieben. Auch wird – teils aus Durchsicht von Unterlagen aus dem „Bischöflichen Geheimarchiv“ – deutlich, dass Pfarrer Alfred Albeck seine Taten bewusst waren und er diese gegenüber Dritten aus der Kirchenverwaltung zugegeben hat, beziehungsweise diese von seinem Schuldbekenntnis gewusst haben. Letzteres betrifft einen weiteren Geistlichen aus Kevelaer: Weihbischof (em.) Heinrich Janssen.

Der Pfarrer

Alfred Albeck kam 1936 zur Welt und trat nach Volks-, Mittelschule und erfolgreich absolviertem Gymnasium 1955 als Priesteramtskandidat in das Theologen-Konvikt „Collegium Borromaeum“ ein – gemeinsam mit Heinrich Janssen, der laut Dokumentation den gleichen Kurs besuchte. Nach der Priesterweihe war Albeck als Kaplan zunächst in Werne (1961-1964), dann in Emmerich (1964-1967) tätig, wurde Militärpfarrer in Ahlen (1967-1968, „aus persönlichen Erwägungen“ nur ein halbes Jahr später aufgegeben), wechselte nach Issum-Sevelen (1968-1973) und Nordkirchen (1973-1984). Von 1984 bis Ende 1988 wirkte er in Winnekendonk, bevor er von dort schließlich nach Kranenburg-Frasselt wechselte. Er verzichtete fünf Jahre später auf diese Stelle, „wohnte aber als Ruhestandsgeistlicher bis zu seinem Tod Anfang 2002 in Frasselt, wo er wie auch in der Umge…