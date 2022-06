Viktoria Winnekendonk freut sich über Reinigungsgerät

Der SV Viktoria Winnekendonk 1922 e.V. freut sich über die Unterstützung der Volksbank an der Niers bei der Anschaffung eines neue Rasenpflegegerätes. Viele Monate hatte sich der Verein engagiert und in der Region Spenden gesammelt, um den neuen Kunstrasenplatz zu realisieren, der kürzlich im Rahmen des Festaktes zum 100-jährigen Vereinsbestehen offiziell eingeweiht wurde (das KB berichtete).

Damit der Verein mit seinen Sportlerinnen und Sportlern künftig auch lange Freude an dem neuen, lang ersehnten Spielfeld hat, muss dieses angemessen gereinigt und gepflegt werden. Das werden die Verantwortlichen des Sportvereins in Eigenregie übernehmen. Sie freuen sich daher sehr, dass mit Hilfe der Volksbank an der Niers ein passendes Reinigungsgerät angeschafft werden konnte. Auch an der Spendensammlung für den Kunstrasenplatz hatte sich die Volksbank im Vorfeld beteiligt.

Geschäftsstellenleiter Dirk Koppers zeigte sich begeistert von der Aufmachung der neuen Spielfläche und übergab das Reinigungsgerät nun vertrauensvoll in die Hände von Platzwart Peter Wettels. Wettels, sowie der diesjährige Festkettenträger Rainer Luyven und der 1. Geschäftsführer Werner Louven bedankten sich bei Koppers für die Unterstützung.