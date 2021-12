Marienkäfer wollen nachhaltiger werden

Im „Marienkäfer Kindergarten“ in Schravelen wird Nachhaltigkeit großgeschrieben: Schon seit Jahren wird saisonal und regional gekocht, der Essensplan in der Kita wird so angelegt, dass möglichst keine Lebensmittel verschwendet werden. Täglich bereiten die Kochfrauen den Kindern ein leckeres Mittagessen zu. Nun aber habe man sich gefragt, welche Umweltmaßnahmen darüber hinaus noch umzusetzen wären, berichten die Verantwortlichen der Kindertageseinrichtung.

An neuen Ideen haben unter anderem die Eltern im Kindergarten der kleinen Marienkäfer direkt an der Niers in Kevelaer gearbeitet. Das Augenmerk lag in der vergangenen Zeit besonders auf den organisatorischen Abläufen: Jeden Tag fällt in der Kita jede Menge Papierkram an – Informationsblätter, Aushänge usw. Schnell war da die Idee geboren, eine Kita-App einzurichten – im Fall des Marienkäfer-Kindergartens die „CARE-APP“.

Termine, Abholung und Abmeldung

„Diese App erleichtert den Kita-Alltag in vieler Hinsicht. Unsere Erzieher müssen keine Infoblätter mehr verteilen, sondern können sie ganz einfach in die App hochladen. Informationen werden so im Handumdrehen mit den Eltern geteilt und können über die Lesebestätigung (manuell) bestätigt werden. Eltern und Erzieher können über die App bequem Termine vereinbaren oder sehen, von wem das Kind heute abgeholt wird, bspw. der Oma oder dem Opa. Auch für die Abmeldung der Kinder, sei es ein spontaner Familienausflug oder eine Erkrankung, können die Eltern ganz einfach in der App verkündigen“, erklären die Verantwortlichen.

Dabei sei alles datenschutzkonform und jedes Elternteil habe seinen eigenen angepassten Zugangscode für den Account auf dem Smartphone. Die Firma „MEC Willms Computer“ spendet der Kita dazu zwei Tablets, damit auch die Erzieher*innen alles auf einen Blick sehen können und sich das System in jeder Gruppe bedienen lässt.

Weniger Papier – der Umwelt zuliebe – das ist das Ziel, das der Kindergarten verfolgt. Und wenn Papier verwendet wird, dann in Zukunft möglichst nur noch, damit die Kinder ihrer Kreativität freien Lauf lassen können.

Der Beitrag der Elterninitiative

Dieses Projekt diene nach Auffassung der Verantwortlichen im Marienkäfer-Kindergarten als Beispiel, worum es in einer Elterninitiative geht: aktiv den Kindergartenalltag mitgestalten, Ideen einbringen und vor allem vorantreiben.

Nähere Infos finden Interessierte in Kürze auf der aktuell in Bearbeitung stehenden Homepage www.kita-marienkaefer.de. Bei Fragen steht das Personal unter dem Kontaktformular zur Verfügung.