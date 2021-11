Schülerzeitung Denkpause feiert 25-jähriges Bestehen: Gratulationen auch von der Schulleitung des KvGG „ Macht keine Pause! “

Zum 25-jährigen Berstehen der Denkpause hielt Inga Pöting (links), ehemalige DP-Chefredakteurin und heutige Autorin bei ZEIT-Online, die Jubiläumsansprache. Kevelaers Bürgermeister Dr. Dominik Pichler (hinten rechts) kam gratulieren. Foto: FG

Wenn eine Oberstudiendirektorin über die hauseigene Schülerzeitung Worte findet wie „Dass die Denkpause eine Erfolgsstory hat, liegt am Team, das aufklärt im besten Sinne“, muss es sich um ein ganz besonderes Druckwerk handeln. Und tatsächlich: Seit 25 Jahren gibt es die Denkpause am Städtischen Kardinal-von-Galen-Gymnasium Kevelaer und das obwohl, oder besser, weil eine Zensur durch deren Lehrer*innen nicht stattfindet. Kurzum: Eine Zeitung von Schüler*innen für Schüler*innen.

Ein guter Grund, dieses Silberjubiläum gebührend zu feiern, war also gegeben. Am vergangenen Freitag gab es darum einen kleinen Empfang im Foyer der Zweifachturnhalle des Kevelaerer Schulzentrums, wozu das Redaktionsteam die ehemaligen DP-Chefredakteure, Vertreter*innen aus Politik und Verwaltung, Lehrer-, Schüler- und Elternvertreter einlud.

Die Anwesenden durften an einer Stellwand die vergangenen 25 Jahre anhand der ausgedruckten Ausgaben von 1996 bis heute Revue passieren lassen und vor allem zur Kenntnis nehmen, dass die Denkpause schon aufgrund ihrer Aufmachung mehr sein will als nur eine kleine Hauspostille. Das Cover, abgesehen von den ersten Ausgaben, durchgehend farbig, die Inhalte durchaus anspruchsvoll, die Themen über die Grenzen des Kevelaerer Schulalltags hinausblickend. Fanden die Beiträge des Redaktionsteams aus den Jahrgangsstufen 9 bis 13 zu Beginn noch ihren Raum auf zwei DIN-A3-Seiten, so ers…