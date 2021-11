Bundesliga Luftgewehr live aus Kevelaer

Bundesliga Luftgewehr als Live-Event im Fernsehformat: das bietet die Schieß-Sport-Gemeinschaft (SSG) Kevelaer als amtierender Deutscher Bundesligameister zum fünften Mal am 6. und 7. November in der Zweifachturnhalle an der Hüls. Bei den Bundesligaheimkämpfen der SSG Kevelaer ist auch die frischgebackene Doppelweltmeisterin der SSG Kevelaer dabei.

Bei den Bundesligawettkämpfen Luftgewehr in Kevelaer ist das „Who is Who“ der internationalen Sportschützenwelt am Start. Und schon seit Jahren gehört auch Anna Janshen der SSG Kevelaer dazu. Als ob dafür noch ein Beweis nötig gewesen wäre, wurde die 20-Jährige bei der Junioren-WM Anfang Oktober in Lima/Peru Doppelweltmeisterin (das KB berichtete). Die Studentin hat damit ihr letztes Jahr bei den Junioren sprichwörtlich nochmals vergoldet.

Im Rahmen der Liveübertragung der Bundesligawettkämpfe wird sich die 20-Jährige dafür am 7. November in das Goldene Buch der Stadt Kevelaer eintragen. Doch vor der Ehrung stehen noch sechs Bundesligawettkämpfe an zwei Tagen an. Am Samstag, 6. November, fällt der erste Schuss um 15 Uhr. Die Marienstädter*innen greifen ab 17.30 Uhr gegen St. Hubertus Elsen in das Wettkampfgeschehen ein. Damit kommt es zu einer Neuauflage der Bundesligafinalbegegnung von 2019 und 2020. Aus beiden Finals ging die SSG Kevelaer als Deutscher Bundesligameister hervor.

Und auch bei den Begegnungen in Kevelaer wirft das Finale Anfang Februar seine Schatten voraus. Denn nur die besten vier Mannschaften der Bundesliga Nord dürfen sich mit den besten vier Mannschaften der Bundesliga Süd um den Meisterspiegel messen. „Wir wollen als erste Mannschaft das Meistertriple schaffen“, gibt der Sportleiter der SSG Kevelaer, Simon Janshen, selbstbewusst als Saisonziel aus. Derzeit sind die Kevelaerer*innen Dritter der Tabelle, konnten aber beim letzten Wettkampfwochenende jeweils die Tagesbestleistung mit 1982 und 1983 Ringen aufstellen.

300 Sitzplätze ohne Maskenpflicht

Um auch in Kevelaer solche sportlichen Topleistungen zu erbringen, verwandeln die Mitglieder der SSG Kevelaer die Zweifachturnhalle in eine Schießsportarena mit 300 Sitzplätzen, an denen keine Maskenpflicht be-steht. „Wir wollen großen Sport und große Emotionen bieten. Die Begeisterung für einen faszinierenden Sport werden wir live vor Ort und über die Liveübertragung in Fernsehformat entfachen“, verspricht Georg Joosten, 2. Vorsitzender der SSG Kevelaer und verantwortlich für die Liveübertragung. Hierzu wird auch wieder Ulli Potofski beitragen. Die Sportreporterlegende wird als Medienprofi die Übertragung der Wettkämpfe der SSG Kevelaer unterstützen.

Am Sonntag, 7. November, wird Bundesliga ab 10 Uhr geboten. Die SSG Kevelaer geht um 12.30 Uhr an den Schießstand. Das ist auch der Startschuss für die Liveübertragung am Sonntag.

Interviews, Siegerehrung und das Goldene Buch

Die Übertragung der Wettkämpfe wird garniert durch Interviews mit den Trainer*innen und Sportler*innen, anschließenden Siegerehrungen und am Sonntag ab ca. 14 Uhr mit dem Eintrag von Anna Janshen in das Goldene Buch der Stadt Kevelaer unter Anwesenheit des Bürgermeisters Dr. Dominik Pichler.

Die Liveübertragung wird vom fünfmaligen Olympiateilnehmer Maik Eckhardt zusammen mit Lambert Janshen, 1. Vorsitzender der SSG Kevelaer, kommentiert. „Mit einem Sportevent der Extraklasse wollen wir Kevelaer präsentieren und die Zuschauer begeistern“, freut sich Janshen auf das Wettkampfwochenende. Der Einlass erfolgt unter der 3-G-Regel (geimpft, genesen, getestet). Für Jugendliche bis 16 Jahren ist der Eintritt frei, diese müssen auch keinen gesonderten Testnachweis vorlegen, da dieser in den Schulen erfolgt.

Die Tageskarte kostet 3 Euro, das Wochenendticket 5 Euro. Der Eintritt wird vollständig an die Aktion „Flutkatastrophe – Schützen helfen Schützen“ des Rheinischen Schützenbundes gestiftet. Alle weiteren Informationen und den Link zur Liveübertragung (YouTube/Sportdeutschland.tv) finden Sie unter www.bundesliga-luftgewehr-kevelaer.de.