Schulen setzen ein Zeichen gegen Gewalt

Anlässlich des Internationalen Tages gegen Gewalt an Frauen am 25. November (das KB berichtete) haben sich die Kevelaerer Gesamtschule und das Kardinal-von-Galen-Gymnasium eine symbolische Aktion einfallen lassen: Die Schülerinnen und Schüler haben eine Bank in der Farbe Orange gestaltet – diese Farbe steht am Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen und Mädchen als Symbol für Kraft und Widerstand gegen Missstände. Die Bank soll symbolisieren: „Hier ist kein Platz für Gewalt gegen Frauen und Mädchen.“

Die Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte der Schulen haben die Bank gemeinsam mit Bürgermeister Dr. Dominik Pichler (stehend 4.v.l.), Kevelaers Gleichstellungsbeauftragten Christiane Peulen (sitzend l.), KvGG-Schulleiterin Christina Diehr (stehend 4.v.r.), ihrer Stellvertreterin Nicole Lücke (stehend 2.v.r.), Martina Boudewins (Didaktische Leitung Gesamtschule; stehend 2.v.l.) und Yvonne Völkel (Leiterin Abteilung Schulen & Sport der Stadt Kevelaer; stehend r.) in der vergangenen Woche „eingeweiht“. Die Bank ziert ab sofort den Schulhof des Schulzentrums.