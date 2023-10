KSV Volleyballer auf Platz 2 in der Oberliga

Am letzten Wochenende (30. September / 1. Oktober 2023) mussten, nach der kurzfristigen Absage des Damenspiels, nur die männlichen Volleyballer des KSV ans Netz. Den Beginn machte dabei der KSV II.

Auch im dritten Spiel setzte es für die zweite Mannschaft des Kevelaerer SV die dritte 0:3 Niederlage.

0:3 für den Verberger TV

Der Verbandsligaabsteiger vom Verberger TV war zwar favorisiert, aber die Kevelaerer machten es den Krefeldern auch zu einfach. Der Start in das Spiel war noch in Ordnung, aber beim Stand von 4:3 konnte der VTV sechs Punkte in Folge machen. Wieder einmal war die Annahme die Achillesferse der Kevelaerer. Im Vergleich zu den letzten Spielen kam am letzten Samstag aber auch noch eine unzureichende Abschlussquote im Angriff und zu viele verschlagene Aufgaben hinzu. Es gab auch gute Szenen der Kevelaerer, in der Summe aber zu wenige, um den 25:19 Satzerfolg der Verberger zu verhindern. Auch im zweiten Satz begann der KSV vielversprechend. Aber auch hier verhinderten die Eigenfehler den Erfolg. Coach Beate Herbe versuchte nun auch mit Spielerwechsel entgegenzusteuern. Der Erfolg blieb aber auch hier aus. In dieser Phase konnte der Verberger Diagonalangreifer nahezu unbedrängt im Angriff punkten und stellte auch im Block oft ein unüberwindliches Hindernis dar. Die logische Konsequenz war der 25:21 Satzerfolg des VTV. War der Start des KSV in den Sätzen eins und zwei noch ganz gut, stand die Mannschaft zu Beginn des dritten Satzes komplett neben sich. Weder Auszeiten noch Spielerwechsel konnten den schnellen 3:13 Rückstand verhindern. Danach wurde das Spiel des KSV wieder konstanter, aber der Satz und damit das Spiel waren schon durch. Mit 25:14 verliert Kevelaer auch Satz drei und damit das Spiel mit 0:3.

Für Spielertrainer Peter Herbe liegen die Gründe für die bisher schwächste Saisonleistung zum einen in der generellen Trainingsgestaltung und der Trainingsbeteiligung.

„Mit einer durchschnittlichen Trainingsbeteiligung der Herren der zweiten Mannschaft von unter 50% kann man nun mal keinen Blumentopf gewinnen. Wir standen in noch keinem Training mit der Sechs auf dem Feld, welche hier zu Anfang auf dem Feld standen“, erklärt Herbe.

Im nächsten Spiel geht es am 21.10. gegen die erfahrene Mannschaft vom TV Voerde. Es ist also ein wenig Zeit, um die Defizite aufzuarbeiten und in Voerde vielleicht die ersten Punkte einzufahren.

Für den KSV II spielten: Bogdan Belyi, Marco Bergers, Jos Czeranka, Finn Eckert, Jan Eyll, Mats Herbe, Peter Herbe, Janik Janßen, Grzegorz Pytlik, Yannik Saers und Luca Willems.

3:0-Erfolg für Kevelaer

Wesentlich besser lief es am späten Abend für die erste Mannschaft in der Bayerhalle des SV Bayer Wuppertal. In ihrem dritten Saisonspiel kamen die Volleyballer vom Kevelaerer SV zu einem ungefährdeten 3:0-Erfolg. Gegen den SV Bayer Wuppertal musste Trainerin Heike Thyssen auf Sebastian Derrix und Stefan Kannenberg verzichten. Der KSV startete mit Zuspieler Marcel Thyssen, Diagonalangreifer Mirko Novak, den Außenangreifern Marc Ophey und Jan Broeckmann sowie den Mittelblockern Luca Tönnißen und Alessandro Nobbers in die Partie. Der KSV war von Beginn an spielbestimmend und konnte sich Punkt für Punkt absetzen. Obwohl nicht alle Leistungsträger an ihre guten Leistungen der letzten Spiele anknüpfen konnten, reichte es gegen eine schwache Bayer-Sechs zum 25:17 im ersten Satz. Jan Broeckmann, im Angriff und Block, und Marc Ophey, im Aufschlag und in der Abwehr, konnten die kleinen Leistungsdefizite gut kompensieren. Die Überlegenheit nutzte der KSV für einige Spielerwechsel. Dominik Booms kam für Jan Broeckmann ins Spiel und zeigte die beste Abwehraktion des gesamten Spiels, indem er einen starken Wuppertaler Angriff perfekt verteidigte. Wuppertal gestaltete den zweiten Satz aber offener und Heike Thyssen war gezwungen, nochmals umzustellen. Beim Stand von 12:11 kam Robin Broeckmann auf das Feld. Mit seiner Angriffswucht brachte er den KSV auf die Siegerstraße. Im Schlussviertel des Satzes konnte der KSV sich absetzen und auch den zweiten Satz mit 25:20 gewinnen. Im dritten Satz war der Wille der Wuppertaler gebrochen. Schnell konnte der KSV auf sechs Punkte davonziehen. Bei 15:9 gönnte Heike Thyssen auch Diagonalangreifer Mirko Novak eine Pause. Robin Broeckmann füllte diese Aufgabe aber sehr gut aus und der KSV baute den Vorsprung weiter aus. Nach einer Gesamtspielzeit von 1 Stunde und 11 Minuten war der dritte Satz mit 25:13 gewonnen.

Durch dieses 3:0 springt der KSV wieder auf den zweiten Tabellenplatz der Oberliga 2. Für Heike Thyssen war es insgesamt ein entspanntes Spiel.

Im nächsten Spiel, am 14.10.2023 in eigener Halle, geht es gegen einen alten Bekannten. Der KSV trifft dort auf Mitaufsteiger Holzheim, welche als einzige Mannschaft in der letzten Saison, bei dem 3:2 Erfolg Kevelaers einen Punkt entführen konnte.

Für den Kevelaerer SV spielten: Dominik Booms, Jan Broeckmann, Robin Broeckmann, Alessandro Nobbers, Mirko Novak, Marc Ophey, Marcel Thyssen, Luca Tönnißen und Robin Verhoeven.