Am Samstag, 20. Januar, trafen sich über 3.000 Menschen zu einer friedlichen Demonstration Kevelaer steht auf für die Demokratie

/ von Geertje Wallasch

Mehr als 3.000 Menschen kamen in Kevelaer gegen Rechts zusammen. Foto: gee



Schon vor dem offiziellen Beginn der Demonstration war der Peter-Plümpe-Platz in Kevelaer trotz der Kälte gut gefüllt. Viele Menschen, nicht nur aus der Stadt und Umgebung, sondern auch aus dem Umkreis, hatten sich an diesem Samstag auf den Weg gemacht, um die die Gelegenheit zu nutzen, sich für die Demokratie stark zu machen.

Felix Fischer und Annika Selders, die Vorsitzenden des Ortsverbands der Grünen in Kevelaer, begrüßten die Menschen auf dem Peter-Plümpe-Platz. Sie hatten die Veranstaltung unter dem Motto „Aufstehen“ bei der Stadt angemeldet und zur Demonstration aufgerufen. Innerhalb weniger Tage hatten die Grünen der Stadt und des Kreises die Kundgebung mit Hilfe der Wallfahrtsstadt Kevelaer und des Ordnungsamtes auf die Beine gestellt. Olaf Plotke, Sprecher der Grünen im Kreis Kleve, zeigte sich während der Veranstaltung gemeinsam mit dem Team der Organisatoren sehr engagiert. Dass es in nur vier Tagen so gut klappt, habe sie fast nicht für möglich gehalten, so Selders, als sie sich bei allen Beteiligten bedankte. Sie freue sich über die große Solidarität, die sich hier gerade durch die vielen Menschen zeige, die für die Demokratie in diesem Land stehen.

Bürgermeister Dr. Dominik Pichler hieß die Menschen willkommen und freute sich, dass nicht nur Kevelaerer den Weg in die Stadt gefunden hatten: „Guten Morgen Kevelae…