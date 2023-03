Karnevalsjugend startet erneut Hasenaktion

Zu Ostern können Kevelaererinnen und Kevelaerer auch in diesem Jahr wieder anderen eine Freude bereiten, indem sie einen Schoko-Osterhasen verschenken. Diese werden vom Verein Karnevalsjugend Kevelaer e.V. in der Nacht zu Ostersonntag verteilt. Möglich ist dies in Kevelaer und seinen vier Ortschaften. Die Kosten belaufen sich auf drei Euro pro Schokohase. Der gesamte Erlös kommt der Vereinsarbeit zu Gute.

Wer sich an der Aktion beteiligen möchte, muss eine Karte ausfüllen und diese bis 2. April mit dem passenden Geldbetrag bei folgender Adresse einwerfen: Amelie Janßen, Gelderner Str. 151, 47623 Kevelaer. Ausgedruckte Flyer liegen in Einzelhandelsgeschäften im Stadtgebiet aus oder können über den Verein bezogen werden. Ebenfalls kann der Flyer unter www.karnevalsjugend.de heruntergeladen und ausgedruckt werden. Unterstützt wird die Aktion von der Volksbank an der Niers. Es können sich auch gerne Vereine oder Firmen melden, um so Mitgliedern bzw. Beschäftigten einen Ostergruß zukommen zu lassen.