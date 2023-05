Jahreshauptversammlung der KBV

Der KBV-Vorsitzende Frank Jakobs begrüßte am 8. Mai 2023 im Vereinslokal „Goldener Löwe“ die zahlreich erschienenen Mitglieder. Anschließend verlas er das Protokoll der letztjährigen Jahreshauptversamm­lung. Ein besonderes Gedenken galt dem verstorbenen Vereinsmitglied Carl Mevißen. Der Vorsitzende ging in seinem Tätigkeitsbericht auf die Schwerpunkte des vergangenen Jahres ein.

Der vom Geschäftsführer Hans Maas erstellte Kassenbericht verzeichnete einen guten Kassenstand. Hanni Stepholt, die zusammen mit Siegfried Pathe die Vereinsbuch­führung geprüft hatte, stellte in ihrem Kassenbericht fest, dass alle Unterlagen gut und korrekt geführt wurden. Dem Kassierer und dem Vorstand wurde einstimmig Entlastung erteilt. Für den turnusgemäß ausscheidenden Kassenprüfer Siegfried Pathe wurde Michael Verhaagh einstimmig gewählt. Ersatzkassen­prüferin bleibt Wina Kuhrt.

Angeregte Diskussion

Der Fraktionsvorsitzende Günther Krüger berichtete anschließend über die wesent­lichen Entwicklungen in den Rats- und Ausschusssitzungen seit der letzten Jahreshauptversammlung. Wesentliche Themen waren dabei vor allem die Neugestaltung des Peter-Plümpe-Platzes, verschiedene städtische Bauvorhaben, die Entwicklung der Wallfahrtsstadt zur Kurstadt, die negative Haushaltslage und die daraus resultierende Gefahr einer möglichen Haushaltssicherung. Er berichtete über die von der KBV-Fraktion gestellten Anträge. Zwischenzeitlich vom Rat oder Ausschuss beschlossen bzw. von der Verwaltung umgesetzt, sind unter anderem die Errichtung von Fahrradständern an der Öffentlichen Begegnungsstätte, die Errichtung von Wasserspendern sowie die Errichtung eines Memoriam-Gartens auf vorerst einem städtischen Friedhof. Dem schloss sich eine angeregte Diskussion an.

Nachdem der Vorsitzende den offiziellen Teil der Jahreshauptversamm­lung geschlossen hatte, klang der Abend mit einem gemütlichen Beisam­mensein aus.