Im Kevelaerer Museum gibt’s Recycling-Taschen

Das Niederrheinische Museum in Kevelaer bietet wieder einzigartige Taschen in seinem Museumsshop an: Aus alten Werbebannern konnten dank der Firma COMEBAGS, die wiederum in Kooperation mit der Lebenshilfe Bruchsal-Bretten e.V. arbeiten, kreative Einzelstücke produziert werden.

Neben den schon einmal hergestellten Laptop- und Dokumententaschen sind wieder neue Shoppingbags hergestellt worden, die aus den Ausstellungsbannern der vergangenen zwei Jahre produziert wurden. So entstanden nachhaltige Produkte in unterschiedlichsten Mustern – manchmal mit erkennbarer Ausstellungszugehörigkeit und manchmal mit einem nicht zuordenbaren Motiv.

Zwei neue Produkte im Sortiment sind das Schlampermäppchen und der Brustbeutel. Letzterer kann auch als Handytasche zum Umhängen verwendet werden. Der Preis richtet sich nach der Art der Ausführung. So kosten der Brust- und Handybeutel 8 Euro und das Schlampermäppchen 11 Euro. Die Shoppingbag liegt bei 18 Euro. Da auch ein Banner nur begrenzt groß ist, gibt es nur eine begrenzte Anzahl an Exemplaren. Sie können im Museumsshop erstanden werden, solange der Vorrat reicht.