Das Corona-Testzentrum im PCH ist geschlossen, aber lediglich im Ruhemodus Der Betrieb könnte weitergehen

Anja Hieckmann führte im Zelt und im PCH Corona-Tests durch. Foto: privat

Als im April vergangenen Jahres das große Zelt auf dem Peter-Plümpe-Platz errichtet wurde, war der Andrang groß. Nicht etwa die Vorliebe, mittels eines Stäbchens grob erahnen zu können, dass das Gehirn gar nicht mal so weit von der Nasenhöhle entfernt liegt, lockte die Menschenmassen. Nein, die Corona-Maßnahmen wurden strenger, für fast jede sonst so normale Alltagstätigkeit benötigte man fortan einen negativen Corona-Test. Um vor allem den Einzelhandel in der Kevelaerer Innenstadt zu entlasten, initiierte Unternehmer Markus Kaenders mit Unterstützung von Winfried Janssen ein zentral gelegenes Testzentrum. Nach wenigen Monaten schloss die Station, eröffnete im November 2021 dann im Petrus-Canisius-Haus neu und ist nun wieder in den Ruhemodus gegangen. Die Verantwortlichen rechnen aber durchaus mit einer Wiedereröffnung gegen Herbst.

Vom PPP ins PCH

„Wir haben gemerkt, dass die zentrale Lage eine war, die für die Kevelaerer sehr angenehm war“, resümiert Winfried Janssen. Den Betrieb am Peter-Plümpe-Platz habe man damals lediglich eingestellt, „weil der Bedarf relativ bescheiden war“. Mit Beginn der zweiten Phase ab November 2021 habe man dann im Petrus-Canisius-Haus eine ebenso zentrale und komfortablere Alternative gefunden. „Wir hatten in Rainer Killich auch jemanden als Partner, der uns sofort die Zusage erteilt und die Möglichkeiten eröffnet hat. Bis zum Schluss war das für uns eine sehr angenehme Unterbringung. Es gab nie Probleme“, blickt Janssen auf die vergangenen Monate.

Ende Juni schloss das Testzentrum nun. „Der Bedarf ist weniger geworden“, so Janssen. Das PCH verlassen müssen hätte das Team aber ohnehin. Die Räumlichkeiten sind nämlich ab sofort von der Pfarrge…