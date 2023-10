Hoher Besuch am Messestand

Welche Gewerbegrundstücke und -immobilien in attraktiver Lage hat der Kreis Kleve derzeit im Portfolio? Welch Rahmenbedingungen finden Unternehmen und Fachkräfte im Kreis Kleve vor? Warum siedelt man sich als Betrieb im Kreis Kleve an und lebt und arbeitet hier gerne? Auf welchen Energiemix der Zukunft setzt die Region? Fragen wie diese bekam die Delegation des Kreises Kleve auf der Immobilienmesse Expo Real zahlreich zu hören. Viele Projektentwickler und Investoren suchten in diesem Jahr das Gespräch mit der Gruppe um Landrat Christoph Gerwers, für den es seine erste Expo-Real-Teilnahme als Landrat war. Entsprechend häufig wurden die Visitenkarten ausgetauscht, weitere Gespräche für konkrete Projekte vereinbart und neue Netzwerke gegründet.

Prominenter Besuch am Niederrhein-Stand

Neben dem Business-Talk mit den interessierten Investoren gab es am gemeinsamen Messestand der Standort Niederrhein GmbH auch den ein oder anderen prominenten Besuch. So kam Ina Scharrenbach, Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen, ins Gespräch mit Landrat Christoph Gerwers, seiner Allgemeinen Vertreterin Zandra Boxnick und Brigitte Jansen, Geschäftsführerin der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve. Nach dem Messebesuch begleitete die NRW-Bauministerin die Delegation aus dem Kreis Kleve am Mittwochabend noch zum gemeinsamen NiederRhein-Abend im Kunstauktionshaus Ketterer unweit des Messegeländes. Dort lauschte Scharrenbach interessiert den Worten des ehemaligen Fußball-Nationaltorwarts Jens Lehmann, der den Gästen vom Niederrhein die ein oder andere Anekdote aus seiner langen Karriere erzählte. Sein Vortrag trug den Titel „Die Nummer 1 werden und bleiben – wie man Brüche bewältigt“ – ein Thema, das auch in der Bau- und Immobilienwirtschaft zu Erkenntnisgewinnen beizutragen vermochte.

Landrat Christoph Gerwers, Ingo Brohl, Landrat des Kreises Wesel, Sören Link, Oberbürgermeister der Stadt Duisburg, sowie Jürgen Kaiser, Leiter des Geschäftsbereichs Unternehmens-Service/International der Niederrheinischen Industrie- und Handelskammer, gaben im Rahmen einer Talkrunde beim NiederRhein-Abend Einblicke in aktuelle Projekte und auch in die Herausforderungen, die in ihren Regionen aktuell angegangen werden.

Neueste Entwicklungen im Kreis Kleve

Auch Mona Neubaur, Ministerin für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie sowie stellvertretende Ministerpräsidentin des Landes Nordrhein-Westfalen, ließ es sich nicht nehmen, den Niederrhein-Stand zu besuchen und sich über die neuesten Entwicklungen im Kreis Kleve zu informieren. Begleitet wurde die Ministerin dabei unter anderem von Felix Neugart, dem Geschäftsführer der NRW.Global Business GmbH.

Mit einer Vielzahl von Eindrücken und Möglichkeiten auf konkrete Vertrags-Verhandlungen endete für die Delegation aus dem Kreis Kleve nach drei Messetagen die diesjährige Expo Real.