Herren wieder auf Erfolgskurs

Am vergangenen Wochenende traten die KSV-Volleyballer*innen zu zwei Auswärtsspielen an.

In ihrem Sspiel gegen die MTG Horst konnten die Herren I des Kevelaerer Sportvereins einen Erfolg in der Verbandsliga verbuchen: Mit 1:3 (25:23, 20:25, 18:25, 22:25) mussten sich die Gelsenkirchener geschlagen geben.

Dabei startete die Mannschaft von Heike Thyssen nicht gut in das Spiel. Wie schon beim Spiel gegen den Spitzenreiter VV Humann Essen erlaubte man sich zu viele Fehler im Block. Insbesondere der Horster Diagonalangreifer kam so zu vielen Punkten. Dadurch konnte sich Horst Mitte des ersten Satzes mit 6 Punkten absetzen. Der KSV schaffte es nicht, diesen Rückstand aufzuholen. Mit 25:23 ging Satz eins an die MTG.

Allerdings hatte sich der Kevelaerer Block zum Ende des Satzes besser auf den Gegner eingestellt. Auch die Hauptangreifer Mirko Novak und Robin Broeckmann waren jetzt besser im Spiel. Der Wechsel auf der Zuspielerposition, Robin Verhoeven kam aufs Feld, verhalf dem Spiel des KSV zudem zu mehr Schwung. Damit war es der KSV, der sich mit 5 Punkten absetzen konnte. Dieser Vorsprung wurde souverän bis zum Satzende von 25:20 gehalten.

Auch in den folgenden Sätzen ließen die Kevelaerer nichts mehr anbrennen. Spätestens zum Ende dieser Sätze konnte sich der KSV immer absetzen und holte sich die Sätze drei und vier mit 25:18 und 25:22. Nach den anfänglichen Schwierigkeiten war es letztendlich ein überzeugender Sieg. Heike Thyssen war zufrieden und konnte bei dem Spiel den gesamten Kader einsetzen.

Niederlage bei den Damen

In der Bezirksklasse Frauen traf der Kevelaerer SV auf den TSV Weeze II. Hier konnte der TSV einen 3:1 (16:25, 25:22, 27:25, 25:21) Erfolg für sich verbuchen.

Nach tollem Auftakt der KSV-Damen und einem 25:16 Erfolg im ersten Satz, mussten sich die Damen von Trainer Alessandro Nobbers doch noch mit 1:3 geschlagen geben. Vieles, was im ersten Satz gut funktioniert hatte, lief in den folgenden Sätzen nicht mehr rund. Zudem konnte die Weezer Mannschaft ihr Spiel stabilisieren. Die Sätze waren ausgeglichen, aber mit dem besseren Ausgang für Weeze. Satz drei war dabei bis zum Ende spannend und der KSV hatte hier einen Satzball, den die Damen allerdings ungenutzt ließen. So mussten die Kevelaererinnen mit einer 1:3 Niederlage die Heimreise antreten. Die Damen waren sich ihrer Chancen bewusst und entsprechend enttäuscht über das Ergebnis.

Das Spiel der zweiten Herren-Mannschaft wurde abgesagt.

Weiter geht es für die Herrenmannschaften am 12. März. Die zweite Mannschaft empfängt in eigener Halle um 14 Uhr den TSV Bayer Dormagen und den 1. VBC Goch. Die erste Mannschaft tritt am 12. März beim VC Essen-Borbeck an.