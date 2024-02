Großer Abschied in Wido

24 Jahre lang verkaufte Leonie Borghs-Sabolcec (Foto rechts) in ihrem kleinen Laden auf der Hauptstraße in Winnekendonk Schreibwaren, Zeitungen, Süßigkeiten und Lottoscheine. Auch bei DHL-Paketen wusste sie stets zu helfen. Besonders gerne verkaufte sie aber auch die Karten zu den großen Veranstaltungen des Golddorfes. Jeder in Winnekendonk wusste: Bei Leonie bekomme ich, was ich brauche. Deshalb ließen es sich die Winnekendonkerinnen und Winnekendonker nicht nehmen, Leonie und ihrem Team „Danke“ zu sagen. Am Mittwoch, 28. Februar 2024, öffnet Leonie ihren Laden zum letzten Mal.