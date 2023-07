Generation Z-Expertin beim Marketing-Preis

Die Planungen sind bereits im vollen Gange, denn am 8. September wird wieder der Marketing-Preis-Kevelaer verliehen. Wer die Preisträger sein werden, wird natürlich noch nicht verraten. Das Geheimnis der Gastrednerin wird aber bereits jetzt gelüftet. Bei der diesjährigen Marketing-Preis-Verleihung wird die ehemalige Kevelaererin Ronja Ebeling als Gastrednerin über GenZ sprechen.

Ronja Ebeling arbeitet freiberuflich als Journalistin, Podcasterin, Buchautorin und kritische Beobachterin. Sie spricht über Menschen in ihrem Alter und macht so die GenZ für Menschen sichtbar, die nicht dieser Generation angehören. Ronja Ebeling steht für neue Bildungswege und Lebensläufe, eine neue Arbeitswelt und ein gerechtes Generationsmiteinander. Sie berät außerdem Unternehmen darin, junge Mitarbeitende für sich zu gewinnen und ein gutes Generationsmiteinander in der Firmenkultur zu etablieren.

​In ihrem neuen Buch „Work Reloaded“ führt Ronja Ebeling Vorstellungsgespräche mit bekannten Wirtschaftsakteuren und prüft, ob junge Menschen in der Arbeitswelt überhaupt mitgedacht werden.

„Wir möchten die traditionelle Marketing-Preis-Verleihung ein wenig attraktivieren, daher wird es sowohl optische als auch inhaltliche Änderungen geben“, sagt Verena Rohde, Wirtschaftsförderin und Leiterin Kevelaer Marketing. Auch wird das Hauptprogramm gestrafft, denn das anschließende sich Austauschen, Vernetzen und Kontakte Knüpfen soll wieder mehr in den Vordergrund geraten.

Wie in den vergangenen Jahren wird der erfahrene und bereits bekannte Christoph Kepser durch die Veranstaltung führen.

Die musikalische Begleitung des Abends liegt in diesem Jahr in den Händen der Coverband „Fairground Funhouse“ aus Kevelaer. Die Coverband bringt für jeden Anlass die passende Musik aus verschiedensten Genres mit, von Rockklassikern über groovige Popsongs bis hin zu aktuellen Songs aus dem Radio. Die Vorzeichen für einen unterhaltsamen Abend stehen also gut.