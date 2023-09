Führungen und Workshops im Museum

Gleich zwei Führungen und einen Workshop bietet das Niederrheinische Museum Kevelaer am kommenden Wochenende an:

Upcycling-Kinder-Workshop: Am 22. September hat das Museum passend zur aktuellen Sonderausstellung „Inspiration >> Transformation“ einen besonderen Kinderworkshop im Programm. Dieser steht ganz im Sinne der Nachhaltigkeit und so dienen den Teilnehmenden einfache Holzrestbestände aus der Museumswerkstatt als Bildträger. Bearbeitet werden sie natürlich mit umweltfreundlicher Alkyd- und Plakatfarbe. Dazu kann sämtliches bereits in der Museumschule vorhandene Dekomaterial zur Individualisierung der eigenen Maltechnik verwendet und dadurch das Werk noch außergewöhnlicher werden. Der hierfür benötigte Kleber lässt sich sogar mit Hausmitteln selber herstellen. Von 14.30 bis 17.00 Uhr entsteht an diesem Freitagnachmittag in der Museumsschule ein vielfältiger Raum für große nachhaltige Kreativität. Der Workshop ist konzipiert für Kinder ab 8 Jahren und kostet 10 Euro pro Person. Anmeldungen nimmt das Museumsteam gerne unter 0 28 32 . 95 41 20 oder info@niederrheinisches-museum-kevelaer.de entgegen.

Sonderführung „Eine Stunde / ein Museum“: Das Niederrheinische Museum in Kevelaer hat viele Facetten. Es leitet seine Besucher auf 2.500 m² durch die verschiedensten Epochen und zeigt ihnen zahlreiche Objekte in den unterschiedlichsten Formen, Techniken und Stilen. Staunenswert sind sie alle, doch in der Führung am 23. September 2023 um 11.00 Uhr werden die Kulturgegenstände und ihre Themenbereiche inhaltlich auf eine kurzweilige Stunde komprimiert und damit für den Besucher greifbarer – zum Kennenlernen und Liebgewinnen. Die Sonderführung durch das Haus kann ohne vorherige Anmeldung besucht werden. Die Teilnahmegebühr beträgt 5 Euro pro Person inklusive Eintritt.

Führung durch die Sonderausstellung: Die aktuelle Sonderausstellung im Niederrheinischen Museum in Kevelaer ist ein Experiment in Sachen Nachhaltigkeit. Nicht, dass das Museumsteam nicht schon immer darauf bedacht war, doch soll das Thema vor, während und nach der Ausstellung intensiviert und verschärft werden. Dieser Gedanke macht auch vor den Kunstobjekten nicht Halt, denn diese sind aus wiederverwertetem Material geschaffen. Transformiert wurden sie aus den Exponaten des Museums, von denen sich die ausgestellten KünstlerInnen haben inspirieren lassen. Und tatsächlich steht auch dieser Prozess im Zeichen der Nachhaltigkeit im (gedanken-)übertragenen Sinne. Somit verspricht die öffentliche Führung durch die Sonderausstellung am 23. September um 14 Uhr eine besonders spannende zu werden. Die Führung kann ohne vorherige Anmeldung besucht werden. Der Beitrag von 5 Euro pro Person enthält auch den Besuch des gesamten Museums, in dem die Objekte der Inspiration wiederentdeckt werden können.