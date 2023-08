Fotowettbewerb läuft noch bis zum 31. August

Noch bis zum 31. August 2023 können sich Jungen und Mädchen im Alter von 8 bis 14 Jahren am Foto-Wettbewerb des Kreises Kleve beteiligen. Bei der diesjährigen „Kinder-Sommer“-Aktion heißt es „Mein Lieblingsplatz in der Natur“. Ob Wiesen oder Felder, ob zu Fuß oder mit dem Fahrrad – die Möglichkeiten, im Kreis Kleve die Natur zu erleben, sind vielseitig. Die Teilnahme ist denkbar einfach. Die Kinder sollen ihren Lieblingsplatz in der Natur fotografisch in Szene setzen. Dabei sind eine kreative Idee und eine originelle Begründung wichtiger als ein qualitativ hochwertiges Foto. Die Kinder und Jugendlichen können selbst mit im Bild sein, müssen es aber nicht.

Das Foto samt Beschreibung können die Erziehungsberechtigten für ihre Kinder und Jugendlichen auf www.kreis-kleve.de/kinder-sommer an den Kreis Kleve senden. Dort gibt es auch weitere Informationen zu den Teilnahmebedingungen und zum Thema Datenschutz.

Drei Siegerfotos

Eine Jury kürt aus allen Einsendungen drei Siegerfotos. Zu gewinnen gibt es Preise, bei denen Familien ebenfalls die schöne Natur im Kreisgebiet auf besondere Art erleben können: Ein Preis ist ein Gutschein über eine Paddeltour auf der Niers mit dem Anbieter „Freizeit Schwarz“ aus Weeze im Wert von 90 Euro. Ein weiterer Preis ist ein rund einstündiger Ausflug mit einem Esel, einem Lama oder einem Pony aus dem Tierpark Weeze sowie einem Gutschein für das Tierpark-Café im Gesamtwert von ebenfalls 90 Euro. Ein dritter Preis ist ein Gutschein über ein Outdoor-Escape-Game mit dem Anbieter „Gecco Tours“ im Wert von 82 Euro.