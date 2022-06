Firma MERA sucht Hunde für Live-Casting

„Und Action…”, heißt es am Dienstag, 14. Juni 2022, beim Tierfutterhersteller MERA in Kevelaer. Das Familienunternehmen hat zu einem großen Live-Casting geladen, um für eine neue Produktkampagne echte Beziehungsgeschichten zwischen Hund und Halter*in zu finden. Ein Produktionsteam wird an diesem Tag jedes „Dreamteam” professionell in Szene setzen. Es gibt noch Restplätze.

Für viele Hundebesitzer*innen ist ihr Fellfreund das ein und alles, ein treuer Begleiter in allen Lebenslagen. Und genau für diese besondere Beziehung zwischen Mensch und Tier möchte die Kevelaerer Firma nun diese besondere Aktion umsetzen.

„Wir suchen Cover-Stars auf vier Pfoten“, erklärt Felix Vos, Geschäftsführer in dritter Generation bei MERA. „In unserer neuen Produkt-Kampagne für unser Hundefutter Pure Sensitiv geht es darum, die gesamte Bandbreite an Hundepersönlichkeiten aufzuzeigen: vom Puppy, über Junior, den Senior bis hin zu kleinen und größeren Hunderassen. Wir wollen einfach echte Hundeoriginale zeigen.”

Wer kann teilnehmen?

Das Casting findet statt am kommenden Dienstag, 14. Juni 2022, am Stammsitz des Unternehmens, Industriestraße 16 in 47623 Kevelaer. Die Teilnehmerliste ist bereits gut gefüllt, aber es gibt noch einige wenige Plätze. Gesucht werden insbesondere:

Puppy max. 4 Monate alt

Junior 6-10 Monate alt mit >40kg Endgewicht

Senior 10-11 J. mit einer grauen Schnauze

Mini ausgewachsen mit <15kg Endgewicht

Bis Sonntag, 12. Juni 2022, können sich Interessierte noch bewerben – per E-Mail an casting@mera-petfood.com. Ein Foto des Tieres und ein paar Informationen über Hund und Halter*in reichen aus. Weitere Informationen zum Casting gibt’s unter https://www.mera-petfood.com/de/casting.