Expertin berät Kevelaerer Unternehmen zur Schaufenstergestaltung

Nach dem aufschlussreichen Schaufenster-Workshop mit Karin Wahl, der im Mai im Konzert- und Bühnenhaus stattfand (das KB berichtete), hat die Wirtschaftsförderung Kevelaer die Expertin für visuelles Marketing erneut nach Kevelaer eingeladen.

Diesmal führte sie individuelle Schaufensterberatungen durch und unterstützte Unternehmen durch eine 1:1-Beratung noch intensiver.

Auf Kosten der Wirtschaftsförderung hat Karin Wahl am 3. August acht Unternehmen Tipps und Tricks an die Hand gegeben,und ihnen erklärt, worauf diese bei der Gestaltung ihrer Fenster achten sollten.

„Der Schaufensterworkshop im Mai ist sehr gut angekommen. Deshalb freuen wir uns, dass wir unseren Unternehmen jetzt auch eine individuelle Beratung anbieten konnten“, betont Wirtschaftsförderin und Leiterin des Kevelaer Marketing Verena Rohde.

Individuelle Beratung

Karin Wahl nahm sich für jedes Unternehmen eine Stunde Zeit und prüfte direkt am Beispiel der Schaufenster mit den Unternehmen zusammen, welche Gestaltungselemente gut sind und an welcher Stelle es noch Optimierungsmöglichkeiten gibt. Bei den Geschäften, die beraten wurden, bildete der klassische Einzelhandel die Mehrheit, aber auch Gastronomie, eine Goldschmiede und ein Fahrradhändler waren an der Schaufensterberatung interessiert.

„Ein Schaufenster ist viel mehr als nur eine Fläche zur Warenpräsentation. Es ist die Visitenkarte des Geschäfts, die ein Blickfang sein und neugierig machen sollte. Deshalb freuen wir uns, dass Karin Wahl mit unseren Unternehmen an diesen Punkten gearbeitet hat“, sagt der Kevelaerer Citymanager Tobias Nelke.