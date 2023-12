Werner Neumann: 40 Jahre Vorsitzender des Natur- und Heimatvereins Twisteden „ Es dürfen neue Ideen reifen “

/ von Hildegard van Lier

Werner Neumann Foto: HvL

Werner Neumann lehnt sich in seinem Stuhl zurück. Seine Worte wählt er mit Bedacht: „Es ist besser, wenn es heißt: Schade, dass er geht als Gott sei Dank, dass er weg ist“, sagt er mit fester Stimme. Werner Neumann wird auf der morgigen Jahreshauptversammlung des Natur- und Heimatvereins Twisteden-Kleinkevelaer nach über 40 Jahren als Vorsitzender seinen Rückzug verkünden.

„Es dürfen neue Ideen reifen, es darf moderner und jünger werden“, begründet der 80-Jährige seinen Entschluss. Leicht fällt ihm dieser Schritt sicherlich nicht. Doch nach 40 Jahren dürfe es jetzt an der Zeit sein, die Geschicke des Vereins in andere, jüngere Hände zu geben. „Ohne die großartige Arbeit der Mitglieder und des Vorstandteams wäre der Verein aber nicht das, was er heute ist“, betont Werner Neumann mit Nachdruck.

Gründung des Vereins 1982

Zur Gründung des Natur- und Heimatvereins in Twisteden-Kleinkevelaer kam es vor 41 Jahren durch die Fusion der bis dahin eigenständigen Twistedener Volks- und Raiffeisenbank mit der Kevelaerer Volksbank. „Mit der Fusion wurden dem Dorf damals 20.000 DM zur Verfügung gestellt“, erinnert sich Neumann. Die sollten zur Verschönerung des Dorfes eingesetzt werden. Umsetzten sollte das ein neuer Verein, der sich mit dem Dorf identifiziert.

30 Bürgerinnen und Bürger aus Twisteden und Kleinkevelaer versammelten sich daraufhin 19…