Erfolgreich auf dem Rad

Der RSV „Falke“ Kervenheim nahm am vergangenen Sonntag mit sieben Sportler*innen an den Bezirksmeisterschaften des Radsportbezirks Krefeld in Schiefbahn teil. Das war für sie die erste Meisterschaft nach zwei Jahren Corona-Pause.

Für die Sportler*innen war es eine Herausforderung, nach so langer Pause wieder an einem Wettkampf teilzunehmen und sich direkt den Bezirksmeisterschaften zu stellen, die die Grundlagen der Landes- und Deutschen Meisterschaften bilden.

Die 4er-Einradmannschaft der Schüler*innen ging mit Sophie Jahnke, Anna Michalik sowie Tim und Kai Schaffers an den Start. Für sie stand nach fünf Minuten Fahrzeit fest, dass sie sich nicht nur den Bezirksmeistertitel geholt haben, sondern auch die Qualifikation zur Landesmeisterschaft der Schüler*innen, die am Samstag, 21. Mai, in Antrup-Wechte stattfindet.

Aber auch die 6er-Einradmannschaft der Junior*innen (Verena Nilkens, Julia Kühnast, Sophie Jahnke, Jasmin Berger, Tim und Kai Schaffers) qualifizierte sich für die Landesmeisterschaften der Junior*innen am Samstag, 12. März. Außerdem wurden sie Bezirksmeister.

Der RSV „Falke“ Kervenheim-Kevelaer sucht immer wieder Nachwuchs. Interessierte Kinder können gerne zum Probetraining vorbeikommen. Die Trainingszeiten sind mittwochs von 16 bis 18 Uhr in der Turnhalle an der Biegstraße in Kevelaer.