Das Musikhaus Welbers feiert 40-jähriges Bestehen mit unterschiedlichen Workshops und Veranstaltungen Eine Reise durch die Welt der Musik

Auszubildender Dylan Ure, Inhaberin Annegret Welbers und „Notenfachfrau“ Birgit Zanders präsentieren das Poster zur Jubiläumswoche (v.l). Foto: JvS

Seit vier Jahrzehnten ist das Musikhaus Welbers an der Bahnstraße bereits fester Bestandteil der musikalischen Region und ein Ort, an dem Musikfreunde ihre Leidenschaft ausleben können. Grund genug für Inhaberin Annegret Welbers und ihr Team, das 40-jährige Bestehen der Musikerlebniswelt nun mit besonderen Jubiläumsfeierlichkeiten zu begehen. „In der Jubiläumswoche vom 27. bis zum 30. September gibt es besondere Angebote und Rabatte auf ausgewählte Produkte sowie Preisnachlässe von bis zu 40 Prozent. Außerdem bieten wir eine aufregende Palette von Workshops an, die von erfahrenen Musikern und Experten geleitet werden“, macht Annegret Welbers Lust auf die Veranstaltungen zum Jubiläum.

Workshops für Musikfans

Bei „Sax for Beginners“ am 27. September können Interessierte zum Beispiel in das Saxophonspielen reinschnuppern oder im „Clavinova-Workshop“ am 29. September in einer Stunde das Klavierspielen erlernen. Beim „Ukulelen-Workshop“ am 30. September lernen Interessierte die Grundlagen des kleinen, aber vielseitigen Instruments kennen. „Musiker und Musikliebhaber werden voll auf ihre Kosten kommen“, verspricht die Musikhaus-Inhaberin.

Besonders stolz ist Welbers auf den „Mundharmonika-Workshop“ am 28. September. „Dafür konnten wir den international gefragten Mundharmonika-Virtuosen und Entertainer Dieter Kropp gewinnen.“ Der Detmolder ist seit 1986 Profimusiker und gehört zu den versiertesten Blues-Harp-Spielern Deutschlands. Im Anschluss an den Workshop wird es im Musikhaus Welbers noch ein Konzert mit Dieter Kropp geben. Interessierte können sich im Internet unter www.welbers.de für die Workshops anmelden.

Da Annegret Welbers selbst leidenschaf…