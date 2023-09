Das rote Sofa kommt nach Kevelaer

Ein Gläschen Wein, gesunde Luft, gute Musik und ein rotes Sofa – am 23. September verwandelt sich das Gradierwerk im Solegarten St. Jakob in eine ganz besondere Konzertlocation. Ab 18 Uhr findet vor Ort, in Kooperation mit der Rockschule Hamminkeln, zum ersten Mal das „Sofa-Konzert“ mit sieben verschiedenen Live-Acts statt.

Besucher können sich auf einen Abend mit handgemachter Musik aus verschiedenen Genres freuen. Dank der Unterstützung der Volksbank an der Niers kann das Konzert für alle Interessierten kostenfrei angeboten werden. „Wir freuen uns sehr, dass wir einen solchen Abend für alle Kevelaerer und die vielen Besucher anbieten können“, sagt Verena Rohde, Wirtschaftsförderin und Leiterin des Kevelaer Marketings.

Internationale Künstler im Kevelaerer Gradierwerk

Inmitten des Gradierwerks steht ein Sockel, den am 23. September ein rotes Sofa zieren wird. Abwechselnd performen Künstler auf und um das Sofa und gestalten so das erste „Sofa-Konzert“in Kevelaer. Für ein abwechslungsreiches Musikprogramm konnten sieben verschiedene Live-Acts gewonnen werden. Mit dabei ist Sarah Hübers, die Siegerin von „Dein Song 2021“.

Außerdem werden Anni und Tim Büning aus Wesel, „Cesare Acoustic“ aus Dinslaken und Timo Brandt aus Dingden auf der Bühne stehen und ihr musikalisches Können präsentieren. Zusätzlich werden noch einige internationale Künstler den Abend komplettieren. So wird der Neuseeländer Ant Utama seine Musik präsentieren sowie die beiden Niederländischen Gruppen „Bootsman“ und „Nos Tres“.

Ein leckerer Wein zur Musik

Zu guter Live-Musik gehört auch immer ein gutes Getränk. Während der Veranstaltung wird die Kevelaerer Weinhandlung Nießen, die Besucherinnen und Beschucher im Gradierwerk mit verschiedenen Getränken versorgen. Neben leckeren Weinen können vor Ort auch Prosecco, Softdrinks und Wasser genossen werden.

„Das musikalische Angebot und das sehr besondere Ambiente wird durch Wein und weitere Getränke abgerundet“, freut sich auch Julian Binn, Veranstaltungskaufmann des Kevelaer Marketings.