Ein Abend voller Vielfalt

Auf der Busmannstraße bilden sich Menschentrauben, Musik erfüllt die Straße. Das kann nur eins bedeuten: Es ist wieder einmal Zeit für „Nacht der Trends“.

Bei Modenschauen von Kaenders, Mutter und Kind, Vrede und Abels wird die neue Herbst-/Winter-Kollektion präsentiert, die Farbe des Herbsts wird wohl lindgrün.

Die Besucherinnen und Besucher können sich in diesem Jahr außerdem über Auftritte des Tanzvereins „Dance Passion“ und der Band „Sex in the Fridge“ freuen. In der Hauptstraße hat DJ Mike Sleeves die musikalische Untermalung fest in der Hand.

Kulinarisch wird auf beiden Straßen etwas geboten, von Pizza, über Pommes und Paella bis hin zu süßen Waffeln ist wohl für jeden was dabei. Auch Cocktails sowie Wein und Aperol Spritz versüßen den späten Shopping-Abend.

Viele Kevelaererinnen und Kevelaerer finden am Samstag den Weg in die Stadt. Ob jung oder alt, niemand lässt sich den Shopping-Spaß nehmen. Nicht einmal der zwischenzeitliche Regen kann der Stimmung Abbruch tun. Man stellt sich einfach unter oder sucht Schutz in den geöffneten Geschäften, um nach dem Schauer einfach weiter zu bummeln.