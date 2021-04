Am Samstag, 10. April 2021, schlug ein/e unbekannte/r Täter*in im Zeitraum von 15.15 Uhr bis 17.30 Uhr den Schaukasten einer Goldschmiede an der Hauptstraße ein. Die Person entwendete mehrere Ringe und flüchtete anschließend in unbekannte Richtung.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen nimmt die Kripo Goch unter Tel. 02823-1080 entgegen.