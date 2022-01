Diebe kommen mit Leiter zum Abendessen Dreister krimireifer Einbruch in Villa

Dreiste Diebe steigen mit Leiter in Villa ein. Foto: bee

Am Donnerstagabend stiegen dreiste Einbrecher in eine Villa in Schravelen über eine Leiter eine, während die Eigentümer beim Abendessen saßen.

Derzeit häufen sich in der Region wieder die Einbrüche. Es herrschte lange Zeit Ruhe, da die Einbrecher sich pandemiebedingt vermutlich zurückhielten, da die Bewohner häufiger Zuhause waren. So jedoch nicht am Abend des Donnerstag, den 20.1.2022 um ca. 19.45 Uhr in Kevelaer-Schravelen.

Das Eigentümerehepaar bereitete gerade das Abendessen, als sie einen lauteren Knall hörten und sich fragten was dies wohl gewesen sei. Die Ehefrau meinte, dass dies in einem alten Haus schon mal so sein kann, da alte Häuser manchmal Geräusche machen. Sie warfen einen Blick in die Eingangshalle und da sie nichts weiter feststellten, schenken sie dem Geräusch auch keine weitere Aufmerksamkeit.

Der Ehefrau fiel auch nichts auf, als sie kurz darauf nach oben ging, um für Ihren Mann ein Kleidungsstück zu holen. “Ich habe das Licht nicht eingeschaltet, als ich das Schlafzimmer betrat, da ich nur eine …