Die Schachvereine Kranenburg, Uedem und Kevelaer feiern ihre Jubiläen im Niederrheinischen Museum Kevelaer Dreimal 75 Jahre Schachsport treffen aufeinander

/ von Hildegard van Lier

Nicht ablenken lassen: Auch Kevelaers Bürgermeister Dr. Dominik Pichler (l.) nahm am Jubiläums-Turnier in der historischen Museumskneipe teil. Foto: HvL

Mucksmäuschenstill war es am Samstagmorgen im Niederrheinischen Museum Kevelaer. Zum Tisch hinunter geneigte Köpfe. Menschen ließen immer wieder ihre Blicke über das vor ihnen liegende Spielbrett gleiten. Hier in der Originalausstattung der Uedemer Gaststätte Franken fand am vergangenen Samstag ein Jubiläums-Schachvergleichskampf zwischen Kevelaer, Kranenburg und Uedem statt.

Die knisternde Spannung zwischen jungen und reiferen Spielern lag förmlich in der Luft. Hochkonzentriert wurden König und Dame über das Spielfeld geschoben. Auch der Bürgermeister der Stadt Kevelaer, Dr. Dominik Pichler, ließ sich von nichts und niemandem ablenken.

Gründungsort Gaststätte

Den Ort des Geschehens hatten die Veranstalter ganz bewusst gewählt. „In dieser Gaststätte Franken wurde im März 1948 der Uedemer Schachklub gegründet“, berichtet Johannes Janßen, seit 37 Jahren 1. Vorsitzender des Uedemer Schachklubs e. V.. Im gleichen Jahr gründeten sich auch der Schachklub Kevelaer e. V. und der Schachverein Springer Kranenburg. Was lag also näher als das jeweilige 75-jährige Vereinsleben im gemeinsamen Schachkampf in geschichtsträchtiger Umgebung zu würdigen.

War in den Nachkriegsjahren der Zulauf der Mitglieder eher gering, erfuhr Schach in den 1950er bis 1960er Jahren großen Zulauf. Turniere fanden statt, auch grenzüberschreitend. Johannes Janßen erinnert an das …