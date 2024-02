Diebstahl von Wertgegenständen aus Kupfer

Im Kreis Kleve kam es im Zeitraum von Donnerstag, 15. Februar 2024, 17:30 Uhr und Samstag, 17. Februar 2024, 8 Uhr zu mehreren schweren Diebstählen. Der oder die Täter hatten es dabei auf Wertgegenstände aus Kupfer abgesehen. Nachfolgend finden Sie eine Auflistung zu den Diebstählen, welche der Polizei bekannt wurden.

An der Örtlichkeit “Nordwall” in Uedem kam es zwischen Donnerstag, 15. Februar 2024, 17:30 Uhr und Freitag, 16. Februar 2024, 8 Uhr zu einem Diebstahl eines Regenfallrohrs. Der oder die Täterinnen und Täter entwendeten das Rohr an einem Einfamilienhaus und entfernten sich dann von der Örtlichkeit.

An der Kervenheimer Straße in Uedem kam es im Zeitraum von Donnerstag, 15. Februar 2024, 18 Uhr und Freitag, 16. Februar 2024, 10:30 zum Diebstahl von zwei Regenfallrohren an zwei unterschiedlichen Einfamilienhäusern. Die Täterinnen oder Täter entfernten die Scharniere und entwenden dann die aus Kupfer bestehenden Rohre.

In Kevelaer kam es ebenfalls zum Diebstahl von zwei Kupferrohren. In der Zeit von Donnerstag, 15. Februar 2024, 20 Uhr und Freitag, 16. Februar 2024, 16 wurden die Rohre an der Örtlichkeit “Hüls” an einem Wohnhaus entfernt.

Zum Diebstahl einer Kupferabdeckung einer Steinmauer kam es an der Dorfstraße in Kevelaer. Dort beschädigten der oder die Täterinnen und Täter, im Zeitraum von Freitag, 16. Februar 2024, 17 Uhr und Samstag, 17. Februar 2024, 8 Uhr, eine Lampe sowie einen Bewegungsmelder und entwendeten dann die Abdeckung der Mauer.

Ob die zuvor beschrieben Taten im Zusammenhang stehen, ist aktuell Teil der Ermittlungen der Kriminalpolizei. Die Kripo Goch hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, welche Hinweise zu den zuvor beschriebenen Taten geben können, sich unter 02823 1080 zu melden.