Nicht nur Künstler beheimatete dieser historische Fleck Kevelaers Die Marienstraße und ihre Geschichte

Die Marienstraße in den 1930er-Jahren. Fotos: WiScho

In lockerer Reihenfolge stellt KB-Autor Wilfried Schotten (WiScho) in einer Serie Straßennamen in Kevelaer und den Ortschaften vor. Dabei geht es nicht allein um den Namen der Straße und dessen Entstehung, sondern auch um so manche interessante Besonderheit, die sich am Straßenrand findet – oder einstmals befunden hat. Heute…

Die Marienstraße

Schon wieder ein Doppelgänger! Wetten und Kevelaer-City waren sich wohl einig – eine unserer Straßen muss zwangsläufig den Namen Marienstraße bekommen. Recht haben sie alle beide.

Die Suche nach einer Namensgeberin erübrigt sich hier wie schon bei anderen Straßen, dieses Mal aus sehr bekanntem Grund.

Ich bleibe wiederum erst einmal in der City und fange wo an? Die Ecke Bahnstraße soll’s werden und liefert mir wieder einmal den Beweis, dass in vielen Gebäuden – so auch hier – die unterschiedlichsten Nutzer*innen, Pächter*innen, Inhaber*innen und Eigentümer*innen ihre zeitweilige Bleibe gefunden haben.