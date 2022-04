Hubertuskinder zeigen Solidarität mit der Ukraine

Die Kinder der St. Hubertus-Grundschule Kevelaer machen sich in diesen Tagen viele Gedanken über den Krieg in der Ukraine. Um ein Zeichen für den Frieden zu setzen, hat die Schulgemeinschaft eine große Friedenstaube auf den Schulhof gemalt.

Bei einer Friedensaktion haben sich die Kinder dann gemeinsam mit den Lehrkräften um die Friedenstaube versammelt. Jede Klasse hatte einen Friedenswunsch vorbereitet und an einen Luftballon gebunden. Nachdem die Wünsche vorgetragen worden waren, ließen die Kinder sie zu dem Lied „Kleine weiße Friedenstaube“ fliegen.

Eine ganze Woche gab es für die Schüler*innen die Möglichkeit, zum Thema „Frieden“ zu basteln, zu malen und sich auszutauschen. So ist die Schule nun ganz im Zeichen des Friedens geschmückt mit bunten Bildern, Friedenstauben und vielen mehr. Alle Menschen auf der Welt, die unter Krieg leiden, haben die Schüler*innen und Lehrkräfte außerdem in ihre Gedanken eingeschlossen und werden das auch weiterhin tun, denn sie sind überzeugt: „Viele kleine Leute an vielen kleinen Orten, die viele kleine Dinge tun, können das Gesicht der Welt verändern!“