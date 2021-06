Die dreifache Landpartie

Die Vorfreude bei Publikum, Gastgeber*innen und Aussteller*innen ist groß: Endlich wird wieder gemeinsamer Kunst- und Kulturgenuss möglich, wenn auch unter Auflagen. Durch Gärten und Ateliers wandeln, mit dem Rad von Ausstellungsort zu Ausstellungsort unterwegs sein, tollen Menschen begegnen und ganz viel Schönes und Inspirierendes entdecken. Diese besondere Kombination lockt seit inzwischen sechs Jahren im Juni nach Kevelaer. So ganz glauben können es die Aktiven selbst noch nicht: Die Landpartie am Niederrhein wird tatsächlich stattfinden können. Wann genau welcher der insgesamt noch 21 Ausstellungsorte an den drei Wochenenden 12.+13., 19.+20. und 26.+27. im Juni geöffnet haben wird, verrät ein Farbcode im Programmheft.

Beliebte Bändchen

Jetzt trafen sich die Gastgeber*innen erstmals persönlich für letzte Absprachen und gemeinsame Vorbereitungen, natürlich geimpft, getestet oder genesen. So konnten gemeinsam draußen und mit Abstand die vielen bunten Erinnerungs-Bändchen gebastelt werden, die inzwischen Markenzeichen und ein beliebtes Landpartie-Souvenir geworden sind.

Der anhaltende Optimismus der Aktiven bei den Planungen für die Veranstaltung zahlt sich letztendlich aus. An den drei Wochenenden sind insgesamt rund 120 Aussteller*innen beteiligt. Die Ateliers, Gärten und Höfe liegen verteilt in der Kevelaerer Innenstadt, in allen umliegenden Ortschaften sowie in Weeze und Wemb. Sie sind bestens bei einer schönen Radtour zu erkunden, aber auch Auto- und Motorradfahrer*innen sind natürlich willkommen. Viele Orte sind während des restlichen Jahres nicht für Publikum zugänglich und versprechen so eine außergewöhnliche, inspirierende Auszeit vom Alltag.

Das Programmheft mit Radkarte liegt an allen Ausstellungsorten kostenlos aus. Das finale Programm, inklusive auflagenbedingter Veränderungen und den jeweils gültigen Zugangsvoraussetzungen, gibt es immer ab freitags um die Mittagszeit auf der Internetseite zum Ausdrucken.

Die Ausstellung ihrer Arbeiten, der Austausch und die Begegnungen mit dem Publikum sind es, was den Beteiligten am Herzen liegt und was in der letzten Zeit sehr gefehlt hat. Seidenweberei, Textilkunst, Malerei, Steinbilderhauerei und Töpferarbeiten werden ebenso präsentiert wie Fotografie, Gold- und Silberschmiedekunst sowie vielfältige dekorative und kreative Arbeiten mit verschiedenen Werkstoffen. Daneben bereichern viele weitere Dinge die Landpartie: Imkerei, ein Wildbienenlehrpfad, hofeigenes Eis, Craftbier, Alpakas und einiges andere gilt es zu entdecken.

Neue Ausstellungsorte

Mit dabei sind sowohl bekannte und in den vergangenen Jahren bereits sehr beliebte Ausstellungsorte, als auch ganz neue Orte, die ihr Landpartie-Debüt feiern. So begrüßen erstmals die Geschwister Mott auf dem denkmalgeschützten Büchelshof in der Binnenheide gemeinsam mit zahlreichen Aussteller*innen ihre Gäste. Auch das Atelier der Gesamtschule Kevelaer öffnet die Türen für das Publikum und präsentiert in der Ausstellung „schools meets the arts“ punktuelle Einblicke in die Auseinandersetzung der Schüler*innen mit bildender Kunst. Am Vorabend der Ausstellung findet in der Gesamtschule zudem eine Lesung zum Thema Glück statt. Den vollen Umfang der Veranstaltung kann man sich jedoch nur mit Hilfe des 60-seitigen Programmheftes und der dazugehörigen Karte erschließen. Die gibt es kostenlos im Büro „Tourismus und Kultur“ der Wallfahrtsstatt Kevelaer, an allen Ausstellungsorten und in den Filialen der Volksbank an der Niers, die auch in diesem Jahr wieder als Sponsor der Veranstaltung mit an Bord ist.

Auch Kulturprogramm kann in diesem Jahr wieder geboten werden. An jedem Samstagabend jeweils um 18 Uhr wird es zum Beispiel eine theatrale Lesung des Theaters mini-art mit Musikbegleitung am Ausstellungsort Steinwerkstatt Lepper geben und auf dem Johanneshof bei Markus Nießen spielen am 12.6. um 18 Uhr „Paddy´s Friends“ und am 26.6. um 17 Uhr die „Hippeländer“. Natürlich kann das alles aktuell nur unter Auflagen stattfinden, die Personenzahl ist begrenzt, hier und da wird Geduld gefragt sein. Es besteht teilweise Maskenpflicht und die Besucher*innen benötigen den Nachweis eines negativen Coronatests, der Genesung von oder vollständigen Impfung gegen Covid-19.

„Natürlich rauchen den Gastgeber*innen und auch uns die Köpfe: Hygienekonzepte, Kontaktnachverfolgung und Zugangskontrollen sind aktuell die dominierenden Themen“, stellt Anne van Rennings (Landpartie-Projektleiterin bei wirKsam e.V.) fest und ist doch zuversichtlich: „Mit gegenseitiger Rücksichtnahme, Geduld und Verständnis kann die Veranstaltung gut gelingen und zu einer Bereicherung für alle Beteiligten werden.“

Vordrucke im Internet

Einen Tipp haben die Gastgeber*innen: Die Vordrucke zur Kontaktnachverfolgung könnten die Besucher*innen bereits fertig ausgefüllt mitbringen. Sie stehen zum Download auf der Internetseite www.landpartie-niederrhein.de zur Verfügung.

Gastgeberin Nicole Hiekmann von Nicoles Kreativwelt stellt klar: „Wir freuen uns, trotz der Auflagen, so sehr, die Landpartie veranstalten zu dürfen!“ Und Drechsler Markus Nießen, ein alter Hase unter den Gastgebern, grinst besonnen und resümiert: „Es droht eine gute Landpartie zu werden!“