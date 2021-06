Das eigene Speiseeis in der Binnenheide kommt gut an Cookie und Erdbeere sind die Renner





Seit Ende März bietet der Büchelshof in einem Planwagen an der Binnenheide 6 neben selbstgemachten Getränken, Butter oder Freilandeiern auch handwerklich hergestelltes Speiseeis aus hofeigener Milch an.

„Es ist nicht in Worte zu fassen, wie das Eis bisher schon angekommen wurde“, ist Stefanie van Look von der Resonanz zum neuen Eisangebot begeistert. Von den zwölf verschiedenen Sorten ist der klare Renner Cookies-Eis, gefolgt von Erdbeer- und Mangoeis. Dabei betreiben Stefanie van Look und ihre Geschwister Katharina und Rainer Mott die „Hofmanufaktur mit Geschmack“ nur nebenbei und gehen alle normalen ihren Berufen nach.

Zwei lustige Kuhbänke und Picknickdecken zum Verleih laden dabei die Ausflügler*innen zum Verweilen im Grünen ein. Diese konnten mit finanzieller Beteiligung der LEADER-Region Leistende Landschaft e.V. sowie des Landes NRW und des Bundes im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ angeschafft werden.

„Es schmeckt sehr lecker, sehr natürlich“, freut sich eine Wettenerin über ihren Becher He…