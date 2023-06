Abschlussgottesdienst und Abiturfeier des Abiturjahrgangs 2023 Der Abiturientia öffnen sich Türen

/ von Verena Pichmann

Der Wortgottesdienst fand in der St. Antonius-Kirche statt. Foto: Simon Winkels

Die Schülerinnen und Schüler des Kevelaerer Kardinal-von-Galen-Gymnasium hatten sich für ihren Abschlussgottesdienst das Thema „Türen öffnen“ ausgewählt. Pastoralreferent Frank Ingendae von der Gemeinde St. Marien und die Pfarrerin der evangelischen Gemeinde Karin Dembek leiteten den Wortgottesdienst in der St. Antonius-Kirche. Die Schultür schließt sich nun erst mal für die Abiturientinnen und Abiturienten. Dafür öffnen sich im Leben neue Türen. Doch durch welche soll man gehen? Die Abiturientinnen und Abiturienten hatten ein Rollenspiel dazu vorbereitet. Was ist, wenn man seine Tür verschlossen vorfindet oder sie sich im Nachhinein als falsche Entscheidung erweist? Die Gruppe kam zu einem sehr weisen Fazit: „Verschließe nicht selbst die Tür zu deiner Zukunft. Denn das wird das sein, was du am meisten bereust“.

„Story of my Life“

Im Anschluss an den Gottesdienst ging es mit der Abiturfeier im Bühnenhaus weiter. Die Familien und Freunde der Abiturientinnen und Abiturienten erwartete ein volles, aber zu keiner Zeit langatmiges Programm. Die Abiband eröffnete die Veranstaltung mit dem Song „Story of my Life“ von One Direction und lieferte im Laufe der Feierstunde mit „Slipping through my Fingers“ von ABBA und „You’ll be in my Heart“ von Phil Collins insgesamt drei thematisch passende und musikalisch und stimmlich gut vorgetragene Stücke ab. Nach der Begrüßung durch Schulleiterin Christina Diehr griff Bürgermeister Dominik Pichler das Thema des Abiturjahrgangs „RABIOAKTIV – Ein Strahlender Abgang“ auf. Er bezog deutlich Stellung zur Debatte um die Verlängerung der Laufzeiten für Atomkraftwerke und zitierte die Autorin J. K. Rowling mit dem Motto der Zauberschule Hogwarts: „Kitzle niemals eine schlafenden Drachen“, das sich auf viele Lebensbereiche und zukünftige Entscheidungen übe…