Consonanz à 4 singt in der Marienbasilika Werke vom Elmar Lehnen

Das Vokalquartett Consonanz à 4 ist wieder einmal in Kevelaer zu Gast. Am 1. November geben Wiltrud de Vries, Annette Gutjahr, Bernard Scheffel und Allan Parkes in der Basilika ein ganz besonderes Konzert: Die vier Künstler singen eigens für das Quartett komponierte Werke – und der Komponist ist der Organist der Marienbasilika, Elmar Lehnen. Dazu servieren Consonanz à 4 A capella Stücke von Mendelssohn, Rheinberger, Pärt, Parry und Hugo Wolf. Titel des Konzerts: „Kommt alle zu mir“.

Das Solistenquartett (www.consonanz-a-4.de) ist seit vielen Jahren nun schon regelmäßig in Kevelaer zu Gast und hat spätestens seit seinem Auftritt beim Marienfestspiel „Mensch! Maria!“ 2017 eine eigene Beziehung zum Wallfahrtsstädtchen. Elmar Lehnen komponierte bereits 2012 das erste Stück für Consonanz à 4, inzwischen haben die fünf mehrere CDs gemeinsam eingespielt. Und auch jetzt bleiben die Sängerinnen und Sänger nach dem Konzert ein paar Tage in Kevelaer, um mit Elmar Lehnen ein neues CD-Projekt aufzunehmen. „Wir fühlen uns in Kevelaer, den Menschen denen wir hier begegnen und auch Elmar sehr verbunden“, sagt Annette Gutjahr. „Es ist für uns immer ein bisschen so wie nach Hause kommen.“ Die neue CD wird ausschließlich Kompositionen und Improvisationen von Elmar Lehnen enthalten.

Das Konzert am 1. November in der Basilika beginnt um 16.30 Uhr. Eintritt neun Euro, ermäßigt sechs Euro.